هذه أهم مخرجات اجتماع الحكومة
درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الأربعاء، مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية.
وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة درست أيضا “المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي”.
كما درست الحكومة “مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزويد بالماء الشروب”.
بيان اجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية بالاضافة الى المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي.
تأتي المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما درست الحكومة، تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من اجل تعزيز التزويد بالماء الشروب.