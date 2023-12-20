هذه أهم مخرجات اجتماع الحكومة

درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الأربعاء، مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية.

وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة درست أيضا “المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي”.

كما درست الحكومة “مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزويد بالماء الشروب”.

بيان اجتماع الحكومة