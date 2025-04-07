هذه أهم مخرجات مجلس الوزراء

أسدى الرئيس عبد المجيد تبون، مجموعة من التوجيهات، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم، الإثنين 7 أفريل، والذي خصص لمناقشة مجموعة من الملفات منها مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.

ووفقا لما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان، عقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

حول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف:

بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر السيد رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.

حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:

عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته السيدة المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد السيد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.

حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:

أمر السيد رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.

حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:

أكدّ السيد الرئيس بأن هذا الإحصاء، يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق وجّه السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.

ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.