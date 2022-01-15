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الجزائر

هذه أهم ملفات مجلس الوزراء هذا الأحد

الشروق أونلاين
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هذه أهم ملفات مجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع سيخصص لدراسة مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن.

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