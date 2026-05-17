هذه أوامر الرئيس تبون لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

حذر الطاقم الحكومي من الإخلال بتوجيهات وقرارات وآجال مجلس الوزراء:

تعليمات صارمة باستغلال الطاقات البترولية في إنتاج المادة الأولية محليًّا

توسيع وكالات “الجزائرية للمياه” إلى كل البلديات لتحسين خدمات التوزيع

التزام بتوزيع مليون رأس غنم مستوردة قبل عيد الأضحى بـ48 ساعة

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على ضرورة الالتزام بتوجيهات وقرارات وآجال مجلس الوزراء في التجسيد الميداني لكل المشاريع الاستراتيجية التي ستنقل الجزائر إلى بلد ناشئ باقتصاد متنوع.

وأعطى رئيس الجمهورية أيضا توجيهات صارمة للحكومة باستغلال طاقات وإمكانات الجزائر البترولية في إنتاج المادة الأولية محليا، والخاصة بإنتاج المواد البلاستيكية، بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد.

كما أكد الرئيس على ضرورة توسيع وكالات “الجزائرية للمياه” لتشمل كل البلديات، وذلك بهدف تحسين توزيع وتسيير مصادر المياه، خدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية، لإنتاج المواد الأولية، ومتابعة تقدم عملية استيراد الأغنام، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة تقدم مشروعي الخط المنجمي لبلاد الحدبة وتوسعة ميناء عنابة ووضعية الجزائرية للمياه وتسيير المياه، وفق بيان لمصالح رئاسة الجمهورية.

وعقب عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أعطى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والأوامر والتوجيهات للجهاز التنفيذي.

وفي هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية، بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكمياوية، بالإسراع في استغلال الإمكانات الكبيرة، التي تتوفر عليها الجزائر لإنتاج المواد الأولية التي تستخدم، في إنتاج وصناعة البلاستيك، مما يسمح بتقليص الاستيراد، مع مضاعفة العمل والجهود، في مجال البتروكيماويات بهدف خلق نسيج صناعي متكامل، يكون في مستوى خبرة الجزائر في مجال المحروقات.

وأوضح الرئيس تبون أن الهدف الأسمى في هذا المجال هو تبوؤ الجزائر صدارة البلدان المنتجة لهذه المواد وعلى رأسها الهيليوم، موجها بأن تحوز شركةُ (فرتيال) الجزائرية، الحصريةَ في استغلال خامِّ الفوسفات المركّز كمرحلة أولى، باعتبارها من النسيج الصناعي لقطاع المناجم.

وحول متابعة عملية استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك، أكد وزير الفلاحة أمام مجلس الوزراء التزامه بإنجاح عملية استيراد وتوزيع مليون رأس غنم قبل عيد الأضحى بـ48 ساعة، بينما وجّه رئيس الجمهورية تعليماته بالسهر، بصرامة أكبر ووتيرة أعلى، لإنجاح عملية الاستيراد وتوزيع الأضاحي في أحسن الظروف.

كما أمر رئيس الجمهورية بمنع ذبح الإناث من الأغنام، المستوردة قسرا، وتوجيهها للتربية ضمن فضاءات مخصصة، حفاظا على هذه الثروة الحيوانية.

وبشأن مدى تقدم إنجاز مشروعيْ الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة وكذا خط السكة المنجمي بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة، فقد ثمّن رئيس الجمهورية المجهودات المبذولة من قبل القطاع، مكلّفا وزير الأشغال العمومية بنقل تحياته وتشجيعاته للعمال والفرق الميدانية المشرفة، على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الجديدة.

بالمقابل، شدّد الرئيس على الالتزام بالفعالية والسرعة القصوى المتواصلة، إلى غاية التجسيد التام لهذه المشاريع، التي ستسهم في نقل الجزائر إلى عهد جديد، كبلد ناشئ، باقتصاد متنوع.

كما وجه وزير الأشغال العمومية إلى استنفار أقصى الإمكانات، وتسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع الأشغال العمومية الممهدة لاستغلال فوسفات بلاد الحدبة بهدف الشروع، في الإنتاج في القريب العاجل.

وفي عرض لوضعية الجزائرية للمياه، كلف رئيس الجمهورية وزير القطاع بمراجعة مخطط تسيير وتوزيع المياه، بشكل أكثر تنظيما وفعالية، مع إيلاء الأهمية الكبرى لمحاربة ظاهرة ضياع المياه، عبر شبكات التوزيع بالنظر إلى الخسائر المعتبرة المسجلة.

وأكد على ضرورة إشراك مختلف القطاعات المعنية في منظومة تسيير المياه، بما يضمن نجاعة أكبر في حل المشاكل، التي تعترض التسيير الأمثل لهذه الثروة الحيوية، والتي تتطلب المحافظة عليها، وفق احترام مطالب وانشغالات المواطنين.

كما أمر الرئيس بإعادة النظر في طريقة تسيير شركة الجزائرية للمياه وعصرنتها، وفق منطق النجاعة لاسيّما في البلديات، التي لا تتوفر على فروع تمثيلية للجزائرية للمياه، وبها خزانات ومصادر للمياه.