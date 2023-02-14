هذه أولويات “المرصد الوطني” خلال 6 أشهر القادمة

يحضر لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الثلاثاء بولاية إيليزي أن المرصد يسعى إلى تحقيق انتشار وتمثيل له عبر كافة ولايات الوطن.

وأوضح بن براهم خلال إشرافه على أشغال منتدى الحوار مع فعاليات المجتمع المدني بالولاية في يومها الثاني والأخير، أن “المرصد الوطني للمجتمع المدني يسعى إلى تحقيق امتداد وتمثيل واسع له عبر كافة ولايات الوطن بما يضمن تجسيد أهدافه المسطرة”.

وأشار ذات المسؤول في ذات السياق إلى أن قانون البلدية تطرق في باب كامل إلى دور المجتمع المدني، وعليه – كما أضاف – يتعين أن ”يكون للمرصد قدرة استباقية للوصول وتحقيق امتداد وتمثيل واسع عبر كافة مناطق البلاد”.

وأكد بن براهم أن الهدف الرئيسي والسريع للمرصد الوطني للمجتمع المدني خلال ستة أشهر القادمة يتمثل في استكمال الهيكلة عبر 58 ولاية، حيث سيتم التركيز – مثلما أوضح- على التكوين والتدريب من أجل تقديم عمل نوعي في هياكله.

ويشكل هذا اللقاء النواة الأولى نحو استحداث منتدى المرصد الوطني للمجتمع المدني بولاية إيليزي، والذي يرتكز على الحوار والمواطنة والتنمية المحلية وسيضم ممثلين لجمعيات المجتمع المدني بالولاية، كما ذكر المسئول ذاته، مضيفا أنه سيتم ضمن هذا التصور استحداث هياكل مماثلة عبر كافة ولايات الوطن.

وذكر بن براهم أن المرصد يعتزم توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم على ضوئها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات، كما سيتم إطلاق منصة خاصة بتدريب قادة المجتمع المدني.

وشهد هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب بعاصمة الولاية تجاوبا كبيرا من طرف ممثلي الجمعيات المشاركة الذين استحسنوا تنظيم هذا الحوار الذي سادته الشفافية وسمح أيضا باقتراح ممثلين عن جمعيات ولاية إيليزي لتوسيع دائرة الاستشارة ومشاركتهم في المنتدى القادم.