هذه أولى الصور المسربة لمسلسل بربروس التاريخي ولهذا السبب تأخر عرضه!

تصوير مشاهد منه بالجزائر محتمل

نشر يوسف أسانقال، أحد أعضاء الفريق المنتج لمسلسل بربروس التاريخي، مؤخرا، صورا أولية لزعيم البحار الذي من المنتظر أن يعرض قريبا.

وقال أسانقال تعليقا على الصور المرفقة عبر حسابه على تويتر إنها لقطات من مسلسل بربروس، حيث يظهر أمير بحارة العثمانيين وهو يحمل السيف فيما يبدو أنها معركة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فإن المسلسل سيعرض قريبًا دون أن تفصح شركة الإنتاج أو قناة العرض عن الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن تأخير عرض المسلسل نجم عن الظروف التي فرضها فيروس “كورونا”، حيث أصيب عدة أشخاص من فريق العمل بالفيروس.

بعد انطلاق تصويره.. هل تضمن سيناريو مسلسل بربروس حلقات بالجزائر؟

نشرت الشركة التركية المنتجة للمسلسل التاريخي “بربروس”، مؤخرا، جانبا من كواليس التصوير الذي انطلق شهر مارس الماضي.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نشر يوسف أسانقال، أحد أعضاء الفريق المنتج، صورة لسفينة بين الضباب، وأرفقها بوسم “بربروس”.

ولم يتأكد حتى الآن إن كانت المباحثات بين الجزائر وتركيا قد أفضت إلى الموافقة على تصوير أجزاء بالجزائر، على اعتبار أن خير الدين بربروس قد حملة مواجهة الغزو الإسباني للجزائر عامي 1516 و1517وعين بعدها حاكما عليها.

مسلسل بربروس: مباحثات بين الجزائر وتركيا من أجل انتاج مشترك

تباحث سفير الجزائر بأنقرة مراد عجابي مع المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا إبراهيم ايرين، العمل سويا لإنتاج مسلسل بربروس التاريخي.

و جاء في بيان للسفارة : قام السفير مراد عجابي يوم 28 جانفي الجاري بزيارة مجاملة إلى السيد “ابراهيم ايرين” المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا TRT .

وأضاف “خلال اللقاء عبر السفير لمضيفه عن شكره وامتنانه للإستقبال الودي الذي حظي به، كما استعرض معه سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس، الذي ستشرع في إنتاجه التلفزة التركية هذه السنة.

وأوضح “استعرض السفير خلال زيارته لمقر تلفزيون تركيا مع مديرها العام سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين، وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين”.

بطل بربروس في الجزائر

وفي يوم 7 جانفي أكدت سفيرة تركيا “ماهينور أوزديمير غوكطاش” للشروق، الخميس، إن تصوير أجزاء من مسلسل بربروس الذي بقوم ببطولته إنجين ألتان دوزياتان المعروف باسم “أرطغرل” في الجزائر قائم وفق اتصالات تم الشروع فيها.

وأشارت السفيرة للمسلسل في سياق الحديث عن تحضير فيلم مشترك بين الجزائر وتركيا حول تاريخ البلدين.

وقالت السفيرة إن السيناريو في طور الإنجاز، وبما أن العمل سيتطرق لأحداث في الجزائر فإمكانية تصوير مقاطع بها واردة في المسلسل.

يذكر أن الإعلام التركي أشار إلى أن الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان، المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير “قيامة أرطغرل”، هو من سيقوم بدور أمير البحار خير الدين بربروس.

مسلسل بربروس من إنتاج شركة “إي إس فيلم” التركية، وإخراج تايلان بيراديرلر، ومن كتابه جونيت أيسان، ويعد من أحد كتاب مسلسل “وادي الذئاب”، وأوزان أكسونجور، ومن أعماله مسلسل “الحفرة” و”وادي الذئاب” أيضا، وأخيرا الكاتب أوز أياز.

ومن ضمن القصص التاريخية التي يرويها المسلسل إنقاذ بربروس آلاف المسلمين في معاركه التي كان أكبرها المعركة التي خاضها ضد الجيوش الصليبية: الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وسفن القديس يوحنا، عندما طلب منه السلطان سليم الأول إنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش الإسبانية، وبالفعل انتصر عليهم وتم نقل 70 ألف مسلم أندلسي في أسطول مكون من 36 سفينة في 7 رحلات عام 1529 إلى الجزائر، حيث تم تأمينهم وتوطنوا فيها.

ووُلد خير الدين بربروس باشا عام 1478، في ميديللي التي استقر فيها والده صباحي يعقوب آغا، بعد فتحه للجزيرة.

اسمه الأصلي هو خضر بن يعقوب، وقد منحه السلطان ياوز سليم، لاحقا، اسم “خير الدين”.

ولقب الأوروبيون شقيق خير الدين الأكبر، أوروج (عروج)، بـ”باربروسا”، وذلك بسبب ميل لحيته إلى اللون الأحمر أو البرتقالي، عند وفاة شقيقه اتخذ خير الدين باشا نفس الاسم الذي يقابله في اللغة العثمانية مصطلح “بربروس”.

وفي العام 1502، بدأ وشقيقه عروج بمحاولات فرض السيطرة على البحر المتوسط، حيث اكتسبا شهرة كبيرة في تلك الفترة بفضل الانتصارات التي حققاها في إسبانيا، وجنوة (جنوبي إيطاليا حاليا)، وفرنسا.

وفي العام 1516، أرسل الشقيقان قسما كبيرا من الغنائم البحرية التي استوليا عليها إلى السلطان ياوز سليم، كهدايا، ثم بدآ، بعد تلقيهما الدعم من الدولة العثمانية عقب ذلك، بفرض السيطرة على بعض الأراضي في شمال إفريقيا.

وفي هذا الإطار، أحكما السيطرة على الجزائر بين عامي 1516- 1517، بعد سلسلة من المعارك ضد الغزاة الإسبان والجنويين.

لكن وبعد تحالف الإسبان مع السكان المحليين، شن والي تلمسان الذي لجأ سابقا إلى إسبانيا، هجوما مضادا على الجزائر عام 1518، توفي خلاله شقيقا خير الدين باشا، إسحق وعروج.