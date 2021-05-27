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تصوير مشاهد منه بالجزائر محتمل

هذه أولى الصور المسربة لمسلسل بربروس التاريخي ولهذا السبب تأخر عرضه!

نادية شريف
  • 20045
  • 14
هذه أولى الصور المسربة لمسلسل بربروس التاريخي ولهذا السبب تأخر عرضه!
ح.م

نشر يوسف أسانقال، أحد أعضاء الفريق المنتج لمسلسل بربروس التاريخي، مؤخرا، صورا أولية لزعيم البحار الذي من المنتظر أن يعرض قريبا.

وقال أسانقال تعليقا على الصور المرفقة عبر حسابه على تويتر إنها لقطات من مسلسل بربروس، حيث يظهر أمير بحارة العثمانيين وهو يحمل السيف فيما يبدو أنها معركة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فإن المسلسل سيعرض قريبًا دون أن تفصح شركة الإنتاج أو قناة العرض عن الموعد المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن تأخير عرض المسلسل نجم عن الظروف التي فرضها فيروس “كورونا”، حيث أصيب عدة أشخاص من فريق العمل بالفيروس.

بعد انطلاق تصويره.. هل تضمن سيناريو مسلسل بربروس حلقات بالجزائر؟

نشرت الشركة التركية المنتجة للمسلسل التاريخي “بربروس”، مؤخرا، جانبا من كواليس التصوير الذي انطلق شهر مارس الماضي.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نشر يوسف أسانقال، أحد أعضاء الفريق المنتج، صورة لسفينة بين الضباب، وأرفقها بوسم “بربروس”.

ولم يتأكد حتى الآن إن كانت المباحثات بين الجزائر وتركيا قد أفضت إلى الموافقة على تصوير أجزاء بالجزائر، على اعتبار أن خير الدين بربروس قد حملة مواجهة الغزو الإسباني للجزائر عامي 1516 و1517وعين بعدها حاكما عليها.

مسلسل بربروس: مباحثات بين الجزائر وتركيا من أجل انتاج مشترك

تباحث سفير الجزائر بأنقرة مراد عجابي مع المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا إبراهيم ايرين، العمل سويا لإنتاج مسلسل بربروس التاريخي.

و جاء في بيان للسفارة : قام السفير مراد عجابي يوم 28 جانفي الجاري بزيارة مجاملة إلى السيد “ابراهيم ايرين” المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا TRT .

وأضاف “خلال اللقاء عبر السفير لمضيفه عن شكره وامتنانه للإستقبال الودي الذي حظي به، كما استعرض معه سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس، الذي ستشرع في إنتاجه التلفزة التركية هذه السنة.

وأوضح “استعرض السفير خلال زيارته لمقر تلفزيون تركيا مع مديرها العام سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين، وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين”.

بطل بربروس في الجزائر

وفي يوم 7 جانفي أكدت سفيرة تركيا “ماهينور أوزديمير غوكطاش” للشروق، الخميس، إن تصوير أجزاء من مسلسل بربروس الذي بقوم ببطولته إنجين ألتان دوزياتان المعروف باسم “أرطغرل” في الجزائر قائم وفق اتصالات تم الشروع فيها.

وأشارت السفيرة للمسلسل في سياق الحديث عن تحضير فيلم مشترك بين الجزائر وتركيا حول تاريخ البلدين.

وقالت السفيرة إن السيناريو في طور الإنجاز، وبما أن العمل سيتطرق لأحداث في الجزائر فإمكانية تصوير مقاطع بها واردة في المسلسل.

يذكر أن الإعلام التركي أشار إلى أن الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان، المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير “قيامة أرطغرل”، هو من سيقوم بدور أمير البحار خير الدين بربروس.

مسلسل بربروس من إنتاج شركة “إي إس فيلم” التركية، وإخراج تايلان بيراديرلر، ومن كتابه جونيت أيسان، ويعد من أحد كتاب مسلسل “وادي الذئاب”، وأوزان أكسونجور، ومن أعماله مسلسل “الحفرة” و”وادي الذئاب” أيضا، وأخيرا الكاتب أوز أياز.

ومن ضمن القصص التاريخية التي يرويها المسلسل إنقاذ بربروس آلاف المسلمين في معاركه التي كان أكبرها المعركة التي خاضها ضد الجيوش الصليبية: الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وسفن القديس يوحنا، عندما طلب منه السلطان سليم الأول إنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش الإسبانية، وبالفعل انتصر عليهم وتم نقل 70 ألف مسلم أندلسي في أسطول مكون من 36 سفينة في 7 رحلات عام 1529 إلى الجزائر، حيث تم تأمينهم وتوطنوا فيها.

ووُلد خير الدين بربروس باشا عام 1478، في ميديللي التي استقر فيها والده صباحي يعقوب آغا، بعد فتحه للجزيرة.

اسمه الأصلي هو خضر بن يعقوب، وقد منحه السلطان ياوز سليم، لاحقا، اسم “خير الدين”.

ولقب الأوروبيون شقيق خير الدين الأكبر، أوروج (عروج)، بـ”باربروسا”، وذلك بسبب ميل لحيته إلى اللون الأحمر أو البرتقالي، عند وفاة شقيقه اتخذ خير الدين باشا نفس الاسم الذي يقابله في اللغة العثمانية مصطلح “بربروس”.

وفي العام 1502، بدأ وشقيقه عروج بمحاولات فرض السيطرة على البحر المتوسط، حيث اكتسبا شهرة كبيرة في تلك الفترة بفضل الانتصارات التي حققاها في إسبانيا، وجنوة (جنوبي إيطاليا حاليا)، وفرنسا.

وفي العام 1516، أرسل الشقيقان قسما كبيرا من الغنائم البحرية التي استوليا عليها إلى السلطان ياوز سليم، كهدايا، ثم بدآ، بعد تلقيهما الدعم من الدولة العثمانية عقب ذلك، بفرض السيطرة على بعض الأراضي في شمال إفريقيا.

وفي هذا الإطار، أحكما السيطرة على الجزائر بين عامي 1516- 1517، بعد سلسلة من المعارك ضد الغزاة الإسبان والجنويين.

لكن وبعد تحالف الإسبان مع السكان المحليين، شن والي تلمسان الذي لجأ سابقا إلى إسبانيا، هجوما مضادا على الجزائر عام 1518، توفي خلاله شقيقا خير الدين باشا، إسحق وعروج.

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التعليقات
14
  • جمال

    إلى المسمى مششى: معرفة تاريخ الأجداد خيرا وأنفع من ركوب سيارة الأعداء والرقص والخمر والسفر الى امك فافا. هذا ما يريده أناس جهلة لا يريدون معرفة أجدادهم واعدائهم. وأعداء الأمس هم أعداء اليوم.

    3
  • بين العاطفة والنفاق

    تضحكني الجماعة المسيطرة على البنوك والإعلام في الجزائر، الذين نشروا ثقافة الانحلال والاستحمار، الذين عبثوا بالقيم وكسروا الجدران، يأتون هنا بتعليقات تسفه العمل الكبير، فقط لأنه سيكشف كيف لعب الاخوة عروج دورا كبيرا في الحفاظ على الثقافة العربية الاسلامية.
    سياسة الاستحمار جعلت من الوقح يتجرأ بقوله أن العثمانيين مستعمرون، وأن الفرنسيين معمرون، والواقع يشهد أننا لا نتكلم التركية بل الفرنسية المعربة!!! فمن هو المستعمر؟
    تحية كبيرة لمن يحمل لواء كشف الحقيقة وتوعية الشباب من دعايات وخزعبلات التيارات العلمانوفرنسية.

    20
  • samir algerie

    a mon avis utilisez l'argent pour faire des documentaires qui contribuent au développement de agriculture ,le tourisme et de l’éducation du peuple

    -9
  • okba

    ننتظر بشغف مسلسل لاله فاطمه انسومر

    -4
  • معلق حر

    إلى المعلق مشيشي
    أنت الدي بحاجة لمراجعة نفسك، إنضواء الجزائر تحت الخلافة الإسلامية العثمانية في مواجهة حملات الأوربيين المسحيين أمر طبيعي و لقد كان السياق التاريخي و الإلتحام الضروري المسوغ له، الإخوة بربروس كان لديهم أسطول بحري قوي و لكن جنود المشاة كانت قوة محدودة و من تم كان إكتساب حلفاء من القبائل الجزائرية أمر محتوم، و هو ما تأتى بعد دلك بفضل إستشهادهم على الأرض في معارك ضد الإسبان بالمئات و مقابرهم شاهد على دلك لليوم و مصاهرتهم لزعماء القبائل، إبن خير الدين بربروس الدي حكم البلاد فيما بعد كان من أم جزائرية و طبعا هناك بعض قبائل دعمت سلطة الزيانيين التي تناقصت بعد تحالفهم بالإسبان.

    14
  • علي عبد الله الجزائري

    اريد ان اذكر الجزائريين ان تحالفنا مع الخارج لن يفيدنا بدون تقوية الداخل وصناعة تاريخ وحضارة خاصة بنا
    لا مع العرب او اتراك او فرنسيين او روس او غيرهم
    لان كل التحالفات مهما كانت ستضعف
    العثمانيين لما ضعفوا تركنا لوحدنا في مواجهة الاساطيل الاوروبية وقد كلفتنا 132 سنة دمار وخراب ودفعنا الثمن وحدنا لاسترجاع ارضنا من الارهاب الفرنسي

    6
  • مششي

    حين تبلغ الحماقة بشعب ما الى أنه يتنكر لأجداده ويمجد أعدائه وغزاته . فقد بلغ به الزمن درجة الانحطاط الروحي والأخلاقي والقيمي ... ناهيك عن الافلاس المعرفي والتوعوي ... الى جانب التصحر التاريخي والفطني والادراكي .. وصدق القائل : الحمد لله لقد بلغ بنا الانحطاط قاع البئر وليس هناك من مزيد .

    -53
  • عبد الصمد

    من لم ينتبه الى السموم الصليبية الإستعمارية التي دسها ومازالوا يدسونها الأوروبيون
    ضد التاريخ الإسلامي العثماني في الدزائر ، ويعتبرون العثمانيين استعمارا بينما نحن من
    دعاهم لمساعدتنا ضد الحملات الإستعمارية الإسبانية وإنقاذ سواحلنا من الإسبان، كل
    هذه السموم مصدرها المؤرخون المسحيون ، احذروهم فهم العدو الأكبر لنا، وفي مقدمتهم
    فرنسا ، وكتب المؤرخين المسحيين من عرب المشرق . نحن كمسلمين من استعان بالعثمانيين
    ضد الحملات الصليبية على الجزائر

    66
  • معلق حر

    كانت شبه الجزيرة الإيطالية متفرقة لأربع أو خمس كيانات منها جمهورية جنوة التي تمكنت من إحتلال منطقة جيجل عبر البحرو عزلها عن محيطها، بفعل ضعف الدولة الزيانية الجزائرية و طغي إستقلالية الإمارة القبلية و أمراء الزيانيون أنفسهم عن المركز تلمسان، بعدما كان الإخو بربوس قواعد في تونس (الدولة الحفصية) بإتفاق كان مراجع، إستاجو لنداء سكان جيجل و وجهو أسطولهم لتحريرها بنجاح بدعم سكانها، أضحت قاعدة و بيئة آمنة لهم، و توالت المناشدات من سكان سواحل الجزائر للمساعدة ضد تحرشات الإسبان (بجاية، العاصمة شرشال)فعلا كانوا شجعان و تمكنوا من إكتساب إحترام و تقرير عدة قبائبل جزارية و كان زواج المصاهرة إثباتا لدلك.

    59
  • سي صالح

    خير خلف لخير سلف، رحمهم الله.

    42
  • سليمان العربي

    بعيدا عن تحريف أولاد فرنسا لتاريخ الدولة العثمانية بقصص ظهر هذه الأيام أنها مفبركة ومبنية على حكايات الجدات قبل النوم، في حين كان الاخوة بربروس يحاربون لتبقى الجزائر عربية اللسان مسلمة الديانة موحدة بعدما قام سكانها وبمعونة الاوروبيين بتقسيمها إلى دويلات
    الله يرحم أبطال الجزائر والمسلمين الذين كافحوا بدمائهم وأموالهم لكي لا تقوم قائمة لأوروبا عموما وفرنسا خصوصا، والله يحفظ هذا البلد من خونة الداخل والخارج.

    61
  • طارق الجزائري

    سيظل البطل بربروس رحمه الله رمزا إسلاميا في ذاكرة كل مسلم عامة وفي ذاكرة كل جزائري وتركي بصفة خاصة ومآثره خلدها التاريخ مهما حاول الغرب تشويه صورته.

    54
  • ناصر

    هذا فاش شاطرين. وين راه تطوير صناعة السيارات و الرونز و غيرها من الصناعات. اما المسلسلات فليست اولوية

    -46
  • ابا القاسم

    نتمني ان ياخذ عرب واعراب وعربان الخليج ملوكا وشعوبا وعلماء الدين العبرة من بربروس وخيرالدين العثمانيين لتحرير فلسطين وغزة من الارهاب والاحتلال الصهيوني الغاشم فماذا ينتظرون لشن حربهم علي المحتل .
    علي العرب ان يدخلوا التاريخ من بابه الواسع ويستعيدوا شرفهم وكرامتهم وارضهم الضائعة وهيبتهم امام كل العالم وكل الامم والشعوب وخاصة امام ربهم الذين يعبدون الله عز وجل - ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم -

    48

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