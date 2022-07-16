هذه أولى قرارات المكتب الفيدرالي المقرر الخميس القادم

توزيع المهام.. تعيين نائب الرئيس والتحضير لمختلف البطولات

يشرف الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، على ترأس الاجتماع الشهري الأول للمكتب الفيدرالي، يوم الخميس 21 جويلية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى على الساعة العاشرة صباحا حسب ما أعلنته الهيئة الفدرالية في بيان لها.

وخلال اللقاء الأول للمكتب الفيدرالي سيقوم زفيزف، بتوزيع المهام على أعضاء مكتبه، وتعيين نائب رئيس الاتحادية والتحضير لمختلف البطولات الاحترافية، الهواة، سيدات والشبان، حسب ما أوضحته الهيئة الفيدرالية ويتضمن جدول الأعمال العديد من النقاط، منها، دراسة البرنامج المعروض امام الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 7 جويلية 2022 (إعداد ورقة طريق)، استعراض وضعية منتخبات الشبان وتحضير الفريق الوطني لأقل من 17 سنة لكأس إفريقيا للفئة، بالإضافة الى وضعية بطولة أمم إفريقيا – شان 2022 وكان 2023، لاقل من 17 سنة (تحضيرات والتقديرات المالية). كما سيستعرض الأمين العام للفاف، منير دبيشي خلال هذا الاجتماع، بالشرح والتحليل، التعديلات الأخيرة التي مست ملف تحيين قوانين الفاف لاسيما ما تعلق بالجمع بين المناصب.

للتذكير، انتخب جهيد زفيزف يوم الخميس 7 جويلية على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لعهدة تمتد حتى 2025، خلفا لعمارة شرف الدين، المستقيل من منصبه، عقب اقصاء المنتخب الوطني في لقاء السد المؤهل إلى مونديال قطر.