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هذه أول امرأة ليبية تتقدم لخوض معترك الانتخابات الرئاسية!

جواهر الشروق
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هذه أول امرأة ليبية تتقدم لخوض معترك الانتخابات الرئاسية!

قدمت ليلى سليم بن خليفة، الاثنين، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الليبية، قبل ساعات من إغلاق الباب أمام الترشح.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام ليبية فإن السيدة بن خليفة “46” عاما، ناشطة سياسية ورئيسة حزب الحركة الوطنية، وكانت تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.

هي من مواليد 1975، وتعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، تنشط في المجال الإعلامي من خلال مداخلاتها مع القنوات التلفزيونية، علاوة على مشاركاتها في دورات تدريبية وورش عمل، ولها نشاط في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم أزيد من 65 مترشحا حتى الآن لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا، في تجربة هي الأولى منذ الاستقلال، وليلى بن خليفة المرأة الوحيدة بين هذا العدد الكبير من الرجال.

ومن بين أبرز المترشحين، سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.

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