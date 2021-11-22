هذه أول امرأة ليبية تتقدم لخوض معترك الانتخابات الرئاسية!
قدمت ليلى سليم بن خليفة، الاثنين، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الليبية، قبل ساعات من إغلاق الباب أمام الترشح.
#طرابلس | ليلى سليم بن خليفة ، أول مترشحة ( إمراءة ) تقدم في هذه اللحظات بمقر المفوضية في طرابلس أوراق ترشحها لرئاسة ليبيا . pic.twitter.com/4lWAVUyfjD
— FARAJ SHITAW (@farajshitaw1) November 22, 2021
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام ليبية فإن السيدة بن خليفة “46” عاما، ناشطة سياسية ورئيسة حزب الحركة الوطنية، وكانت تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.
اول مرشحة ( ليلي سليم بن خليفة )، ناشطة في مجال المرأة والمنظمات الانسانية والحقوقية ، تتقدم للمفوضية بمكتب طرابلس ، كمترشحة للانتخابات الرئاسية pic.twitter.com/15HrIh0ubw
— Salem Ghanem (@SalemGhanem1122) November 22, 2021
هي من مواليد 1975، وتعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، تنشط في المجال الإعلامي من خلال مداخلاتها مع القنوات التلفزيونية، علاوة على مشاركاتها في دورات تدريبية وورش عمل، ولها نشاط في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم أزيد من 65 مترشحا حتى الآن لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا، في تجربة هي الأولى منذ الاستقلال، وليلى بن خليفة المرأة الوحيدة بين هذا العدد الكبير من الرجال.
ومن بين أبرز المترشحين، سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.