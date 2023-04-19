هذه أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر وبيان هام من الفلك الدولي!
أفاد مركز الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.
ووأضاف المركز أن مجلس الإفتاء الأسترالي، أعلن، الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أفريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.
عاجل: مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. pic.twitter.com/UO0Du5QuaE
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2023
في ذات السياق نشر المركز بيانا مشتركا بتوقيع 25 متخصصا بعلم الفلك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر، فيه إجابة على السؤال الهام: لماذا يقول المتخصصون بأن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي؟
عاجل: بيان مشترك بتوقيع 25 متخصصا بعلم الفلك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر
لماذا يقول المتخصصون بأن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي؟
لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حاليا في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء يوم الخميس القادم 20… pic.twitter.com/OgaREVm2gh
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 19, 2023
وأوضح الفلك الدولي أن الهدف من البيان توضيح بعض الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة رؤية الهلال، بعد اللغط الحاصل عبر الشبكات.
ولمن يبحث عن إجابة على سؤال عدم التمكن من رؤية الهلال الخميس، نشر المركز رابط البيان التوضيحي وهو:
https://astronomycenter.net/articles/2023/04/19/shw44sign