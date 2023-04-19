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العالم

هذه أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر وبيان هام من الفلك الدولي!

نادية شريف
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هذه أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر وبيان هام من الفلك الدولي!

أفاد مركز الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.

ووأضاف المركز أن مجلس الإفتاء الأسترالي، أعلن، الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أفريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

في ذات السياق نشر المركز بيانا مشتركا بتوقيع 25 متخصصا بعلم الفلك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر، فيه إجابة على السؤال الهام: لماذا يقول المتخصصون بأن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي؟

وأوضح الفلك الدولي أن الهدف من البيان توضيح بعض الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة رؤية الهلال، بعد اللغط الحاصل عبر الشبكات.

ولمن يبحث عن إجابة على سؤال عدم التمكن من رؤية الهلال الخميس، نشر المركز رابط البيان التوضيحي وهو:

https://astronomycenter.net/articles/2023/04/19/shw44sign

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