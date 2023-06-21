هذه أول فنانة عربية تتابعها صديقة رونالدو.. والسبب!

كشفت تقارير إخبارية أن فنانة عربية استطاعت أن تستقطب اهتمام، جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب ما تداولت مواقع شهيرة فإن الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، لفتت الأنظار، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تتابعها، جورجينا عبر حسابها على إنستغرام.

وتتضمن القائمة التي تتابعها العارضة الأرجنتينية ذات الأصول الإسبانية عبر إنستغرام، 946 اسما فقط، بينما يتابعها هي حوالي 50 مليون شخص عبر العالم.

يذكر أن نور الغندور فنانة مصرية، بدأت مشوارها المهني عام 2011 كمذيعة من خلال تقديم برنامج “مطبخ إلهام” مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة “الراي” الكويتية، ثم دخلت مجال التمثيل في عام 2013 عن طريق مشاركتها في مسلسل “سكن الطالبات”.

من جانبها، تتابع نور الغندور أيضاً حساب جورجينا الرسمي على إنستغرام، بالرغم من أنه لم يجمعهما أي لقاء سابق، إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما حسب متابعين قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.

وسبق أن اختارت نور الغندور فستاناً من تصميمه، وهو ذات المصمم الذي أخرج لجورجينا فستانها اللافت عند قدومها للسعودية، والذي ظهرت به في حفل “Joy Awards” بالرياض.

يُشار إلى أن جورجينا تتابع عددا من الشخصيات العربية من بينهم، السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، وخبيرة التجميل مريم أحمد، وعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز.