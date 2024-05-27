هذه الآثار السلبية للريجيم غير المتوازن؟

الريجيم غير المتوازن هو النظام الغذائي الذي يتكون من كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن والسوائل.

ويمكن أن يكون لآثار النظام الغذائي غير المتوازن آثار خطيرة على صحة الفرد وعقله، حيث إن الآثار المباشرة أو التراكمية للاعتماد علىأنواع معينة من الطعام يكون لها أثرها البالغ، وفقا لموقع success-stream.

ما هي علامات النظام الغذائي السيئ؟

فيما يلي بعض “العلامات الحمراء” التي تشير إلى أنك تتبع نظاما غذائيا سيئا:

– أي نظام غذائي له قواعد حول ماذا ومتى وكم يجب تناوله.

– يعد بخسارة سريعة وشديدة للوزن.

– يزيل أو يقيد مجموعات غذائية كاملة.

– يزيل أو يقيد أي مغذيات كبيرة (الكربوهيدرات والبروتين والدهون).

– يعزز إزالة السموم أو التطهير.

– يستخدم الصور قبل وبعد، أو بشكل عام يجعلك تشعر بالسوء تجاه جسمك.

– تصنيف الأطعمة على أنها “جيدة” أو “سيئة”.

– يتطلب شراء مكملات غذائية محددة أو منتجات ذات علامات تجارية، حسب موقع nutritionbykristin.

ماهي مخاطر الريجيم غير المتوازن؟

التأثير النفسي

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية العشوائية إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام،وإن التركيز المستمر على القيود الغذائية يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية.

التغيرات البيولوجية

يمكن أن يسبب اتباع نظام غذائي عشوائي تغيرات غير صحية في تكوين الجسم، والاختلالات الهرمونية، وانخفاض كثافة العظام.

مشاكل في الجهاز الهضمي

التغيرات السريعة في النظام الغذائي، مثل اتباع ريجيم نباتي، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

تزيد الخيارات الغذائية السيئة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، وهي الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

تقلبات الوزن

تقلبات الوزن المتكررة بسبب الأنظمة الغذائية غير المتناسقة يمكن أن تضربعملية التمثيل الغذائي والصحة العامة.

نقص العناصر الغذائية

قد تفتقر الأنظمة الغذائية العشوائية إلى العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى نقصها ومشاكل صحية.

فقدان العضلات

يمكن أن يؤدي التقييد الشديد للسعرات الحرارية إلى فقدان العضلات، مما يؤثر على القوة والتمثيل الغذائي.

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

يؤدي تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير إلى إبطاء معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

اختلال توازن الإلكتروليت

قد تؤدي الأنظمة الغذائية غير المتوازنة إلى تعطيل مستويات الإلكتروليت (هي الأملاح والمعادن الموجودة في الجسم، والتي لها شحنة كهربائية، وتُعتبر ضرورية لعدة وظائف في الجسم)، مما يؤثر على وظائف القلب والصحة العامة، بحسب موقع lindnercenterofhope.

ما هو النظام الغذائي الصحي؟

يعتمدالنظام الصحي على هذه العناصر التالية:

الفواكه والخضروات

يجب تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات يوميا، حيث توفر الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الأساسية.

الحبوب الكاملة

تشمل الحبوب الكاملة مثل الذرة غير المعالجة والشوفان والقمح والأرز البني، هذه الحبوب غنية بالمواد المغذية والألياف.

البقوليات

العدس والفاصوليا مصادر ممتازة للبروتين والألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى.

المكسرات

توفر المكسرات الدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة.

الحد من السكريات

المحافظة على تناول السكريات الحرة بأقل من 10% من إجمالي الطاقة، من الناحية المثالية.

الدهون الصحية

التحول من الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة، يجب ألا يتجاوز إجمالي تناول الدهون 30% من إجمالي الطاقة، مع الدهون المشبعة أقل من 10%، وفقا لما نشره موقع الصحة العالمية.