هذه الأزياء والأشياء ممنوعة بمؤسسة تربوية بتيارت!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الدخول المدرسي، تعليمة هامة لمؤسسة تربوية بولاية تيارت، مفادها منع التلاميذ من أزياء وأشياء معينة.

وجاء في التعليمة أنه يمنع على التلاميذ بمتوسطة زروقي الميلود ارتداء السراويل الممزقة واللباس غير المحتشم، كما يمنع الدخول بدون مئزر.

وأضافت التعليمة أنه يمنع دخول التلاميذ بالهاتف المحمول وبقصات الشعر الغريبة، ومساحيق التجميل، وأن تكون ملابسهم تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة.

وتفاعل الكثيرون مع المنشور، معتبرين المؤسسة التربوية المصدرة للتعليمة مثالا ينبغي أن تقتدي به كل المؤسسات لفرض الصرامة والانضباط.