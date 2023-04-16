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اقتصاد

هذه الأسعار الجديدة لسيارات فيات بعد التخفيضات المُعلن عنها

الشروق أونلاين
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هذه الأسعار الجديدة لسيارات فيات بعد التخفيضات المُعلن عنها
ح.م

أعلنت فيات الجزائر عن تخفيضات في أسعار سياراتها السياحية والنفعية المطروحة للبيع، تصل إلى غاية 25 مليون سنتيم.

وحسب بيان للشركة فإن التخفيضات راجعة إلى حصول مصانع فيات الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (.EUR(1

وأوضحت الشركة أن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (1) .EUR)، يمنح حق الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية.

ونتيجة لذلك، يؤكد البيان، ستشهد المركبات السياحية والنفعية المذكورة في الجدول أدناه تخفيضا في الأسعار على النحو التالي:

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