هذه الأطعمة الخمسة إياك أن تتناولها مع الماء.. والسبب!

حذر خبراء في التغذية من تناول بعض الأطعمة مع الماء لأنها تصبح ضارة، ويمكن أن تؤدي لعسر الهضم وعدم الراحة.

وبحسب ما نشرت صحيفة Times of India فإن هناك خمسة أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء وهي:

1. الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناوله مع الكثير من الماء يمكن أن يخفف من العصارة المعدية، مما يتسبب في إبطاء عملية الهضم.

وينصح الخبراء بتناول الموز وحده أو مع الأطعمة التي تكمل قوامه ونكهته.

2. الحمضيات

الحمضيات مثل البرتقال والليمون تحتوي على الكثير من الماء، لذا فإن استهلاكها مع الماء الزائد يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء.

ومن الأفضل حسب الخبراء، الاستمتاع بها باعتدال والانتظار قليلاً قبل شرب الماء.

3. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، ويشتهر كأحد منتجات الألبان المفيدة لصحة الأمعاء، وشرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البروبيوتيك ويقلل من فعاليته.

إذا كان الشخص يرغب في شرب شيء ما مع الزبادي، فيمكن أن يكتفي برشفة صغيرة من الماء أو أن يختار زبادي منكهًا مخففًا بالفعل بالسائل.

4. الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة، عدم الراحة عند دمجها مع كميات كبيرة من الماء، لأن الماء ينشر الحرارة ويجعل الإحساس بالحرقان أسوأ.

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي خيارات أفضل لتبريد الفم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

5. الأرز

شرب كميات كبيرة من الماء مع الأرز يمكن أن يخفف من أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة. في حين أنه من الجيد تناول كوب من الماء قبل أو بعد تناول الأرز.

ينصح الخبراء بتجنب شرب الكثير أثناء تناول وجبة تشتمل على الأرز. ينبغي ترك بعض الوقت حتى يتم هضم الأرز قبل شرب المزيد من الماء.