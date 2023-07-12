هذه الأطعمة يمكن أن تصبح سامة عند إعادة تسخينها

يمكن أن يؤدي تسخين بعض الأطعمة إلى جعلها سامة ومضرة بالصحة، خاصة إذا لم يتم تعرضها لدرجة حرارة كافية مما قديسمح بتكاثر البكتيريا.

وتكمن خطورة هذا الطعامأيضا لدى إعادة تسخينها في كونهلم يُخزن بالطريقة الصحيحة مسبقا، مما يجعله سببا في حدوث اضطرابات في المعدة.

ومن بين الأطعمة التي قد تشكل خطورة على المستهلك بعد إعادة تسخينها:

الأرز

يمكن أن يكون تسخين بقايا الأرز أمرا خطيرا،حيث تُعدالبكتيرياالتي تسبب التسمم الغذائي المصدر الرئيسي للقلق.

ووفقًا لخدمة الصحة الأمريكية، من المحتمل تواجد جراثيم من العصيات المخية منذ البداية على الأرز، وحتى على الحبوب غير المطبوخة.

وإذا تُرك الأرز المطبوخ لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة، فإن هذه الجراثيم تساعد في نمو البكتيريا.

الدجاج

يحتوي الدجاج النيء على البكتيريا، مثل السالمونيلا، وكلوستريديوم بيرفرينجنز، والبكتيريا العطيفة.

ويمكن أن تبقى هذه البكتيريا على الدجاج إذا تم طهيه أو إعادة تسخينه على درجة الحرارة غير الصحيحة، وهو ما يعرضك للأمراض المنقولة بالغذاء.

البطاطا

البطاطا من الأطعمة النشوية، لذا يجب توخي الحذر عند إعادة تسخينها، حيث يمكن أن تنمو البكتيريا على بقايا البطاطا، مما يجعلها سامة للأكل، وفقا لموقع mashed.

الفطر

يحتوي الفطر على بروتينات يمكن أن تتلف بواسطة الإنزيمات والبكتيريا إذا تم تسخينه على درجة حرارة غير مناسبة، ما يؤدي إلى اضطراب في المعدة.

وإذا كان عليك إعادة تسخين الفطر، يوصي مجلس معلومات الغذاء الأوروبي بتسخينه على ما لا يقل عن 70 درجة مئوية.

السبانخ

النترات الموجودة في السبانخ يمكن تحويلها إلى نترات ثم إلى نيتروسامين عن طريق إعادة التسخين.

وبعض النتروزامينات مسببة للسرطان ويمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على حمل الأكسجين.

البيض

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من إعادة تسخين الأطباق التي تحتوي على البيض، خاصة إذا كانت خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

وذلك لأن البكتيريا مثل السالمونيلا يمكن أن تتكاثر بسرعة في أطباق البيض وتؤدي إلى تسمم غذائي خطير.

اللفت

يؤدي إعادة تسخين اللفتإلى تسمم غذائي قد لا تنتبه إلى أعراضه جيدا، ومن بين هذه الأعراض آلام في المعدة.

الكرفس

الكرفس غني بالنترات، وبالتالي يمكن أن يصبح ساما عند إعادة تسخينه، حيث يتم تحويل النترات إلى نيتريت الذي عندما يدخل الكثير منه إلى الجسم، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بميثيموغلوبين الدم، بحسب موقع discover.