هذه الأغنية الجزائرية حققت أرقاما قياسية على يوتيوب!

230 مليون مشاهدة في 6 أشهر

حطمت أغنية جزائرية، أرقاما قياسية على يوتيوب، بعد أن تخطت مشاهداتها عتبة الـ 230 مليون في ظرف وجيز لم يتجاوز الستة أشهر.

ولامست كلمات أغنية “ما شافوهاش” التي أداها الفنان الجزائري “موح ميلانو”، قلوب الكثيرين وحققت نجاحا باهرا، وحفظها عن ظهر قلب الصغار قبل الكبار.

وأبدع الفنان الجزائري، أمين بومدين، في إخراج فيديو كليب الأغنية، التي تعالج مواضيع اجتماعية وتدور أحداثها حول طفل صغير عاش الفقر وعانى الأمرين، ليصل إلى تحقيق أحلامه وطموحاته.

يذكر أن “موح ميلانو”، كان قد تحدث شهر جانفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “نجوم”، عن نجاح أغنيته “ماشافوهاش” التي طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وحققت الأغنية التي تصدرت التوندونس أزيد من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في ظرف شهرين من طرحها.

وأرجع مختصون سبب نجاحها لتطرقها لمواضيع من عمق المجتمع الجزائري.

وبتاريخ 12 جانفي 2021، طرح “موح ميلانو” أغنية جديدة تحت عنوان جديده “عالم ثاني” التي حصدت في ظرف ثلاث أيّام من طرحها، بتاريخ 12 جانفي 2021، حوالي 9 مليون مشاهد على اليوتيوب.