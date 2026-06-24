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رياضة

هذه الأندية تًريد انتداب مازة

الشروق الرياضي
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هذه الأندية تًريد انتداب مازة

يجذب اللاعب الدولي الجزائري الشاب والموهوب إبراهيم مازة، اهتمام عدّة أندية أوروبية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال صانع الألعاب مازة (20 سنة) يرتدي زي نادي بايرن ليفركوزن الألماني، حتى صيف 2030.

وعدّدت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء، اسم فريق أتليتيكو مدريد، رابع ترتيب البطولة الإسبانية، وسيخوض رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أما موقع “فيتشاخيس” الإسباني، فذكر اسم نادي آرسنال صاحب لقب بطولة إنجلترا للموسم المُنقضي.

ووفقا للمصدرَين، فإن إدارة نادي بايرن ليفركوزن ترفض تسريح إبراهيم مازة هذه الصائفة. لكنها ستتراجع عن القرار، لو استلمت عرضا ماليا مغريا. علما أن القيمة المالية للدولي الجزائري تبلغ حاليا رقم 45 مليون أورو.

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