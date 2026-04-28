هذه الأندية تُريد انتداب بلغالي

يُحظى اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي بِاهتمام عديد الأندية الأوروبية، قبل افتتاح سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُمثّل المدافع رفيق بلغالي (23 سنة) زي نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، حتى الـ 30 من جوان 2029.

وترغب أندية الإنتر جوفانتوس وروما في الاستفادة من خدمات بلغالي، تقول الصحيفة الإيطالية “إل ميسّاجّيرو” في تقرير لها نشرته بِهذا الشأن، الثلاثاء. وتُضاف إلى القائمة أندية ميلان آسي وأودينيزي وريال بيتيس إشبيلية، وفقا للصحافة الإسبانية.

بقي التذكير أن فريق هيلاس فيرونا أوشك أن ينزل إلى بطولة إيطاليا للقسم الثاني، وبالتالي يُستبعد أن يبقى رفيق بلغالي هناك.