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الجزائر

هذه الإجراءات المعمول بها لختان الأطفال في رمضان

الشروق أونلاين
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هذه الإجراءات المعمول بها لختان الأطفال في رمضان
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تفضل الكثير من العائلات الجزائرية ختان أبنائها في شهر رمضان، خاصة خلال العشر الأواخر، وعليه ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن عمليات الختان تكثر على مستوى المؤسسات العمومية والعيادات الخاصة خلال هذه الأيام.

وأوضحت الوزارة بأن التنظيم المعمول به في المستشفيات يوجب الإجراءات التالية:

1- إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية.

2– يقوم بالعملية طبيب مختص في الجراحة.

3- القيام بتحاليل طبية للأطفال المعنيين قبل اجراء عملية الختان.

وذَكرت وزارة الصحة أن التقيد بالتنظيم المعمول به من شأنه ضمان سلامة الأطفال.

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