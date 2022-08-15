هذه الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد الحريق

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من التوصيات الأمنية الواجب اتخاذها قبل أثناء وبعد الحريق، وهذا في ظل حرائق الغابات التي تشهدها العديد من الولايات مؤخرا.

ما يجب فعله لتجنب اندلاع حرائق الغابات:

■ اذا كنت متواجد في منطقة غابية:

1- لا تقم بحرق النفايات أو النباتات الجافة طيلة الفترة الصيفية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- تجنب إشعال مواقد الشواء داخل الغابة طيلة فترة الصيف.

3- تجنب الأعمال التي من شأنها أن تكون سبب في اشتعال النيران وينجم عنها حريق غابي مثل التلحيم أو الحفر في مكان صخري اين ينتج عنه شرارة تكون سبب في اشتعال النار.

4- لا ترمي بقايا السجائر والتي قد تكون لاتزال مشتعلة خاصة أثناء التنقل بالسيارة في الغابة أو الأماكن المتصلة بها.

5- عند الانتهاء من التخييم في الغابة أو الأماكن القريبة منها، احرص على جمع القمامة خاصة تلك التي تحتوي على القارورات الزجاجية أو قارورات الألمنيوم.

■ لو منزلك متواجد بالقرب من الغابة أو في الغابة:

1- يجب التزود بمذياع وقارورات ماء، مطفئات يدوية مصباح يدوي توضع في مكان تجمع أفراد العائلة في حالة الخطر.

2- قم باستحداث منطقة فاصلة محيطة بمنزلك على مدار 10 م على الأقل من محيطة منزلك وذلك عن طريق نزع كل النباتات الجافة والاوراق الجافة المتساقطة من الاشجار، إلخ….

3- يجب تبليل هذه المنطقة (المنطقة الفاصلة) مرتين في اليوم على الاقل .

4- تقليم الأشجار والتنقيص من طولها لتسهيل عملية اطفائها اذا اندلعت النيران فيها، وقلع الأشجار الميتة اليابسة.

5- تجنب استعمال بالوعات من البلاستيك أو مصارف المياه من البلاستيك في جدران منزلك.

6- استعمل مواد مضادة للاشتعال كالشبابيك الزجاجية والأبواب الحديدية.

7- وضع شباك حديدي على مدخنة المنزل وأنابيب التهوية لتجنب دخول الجمر عند الحريق إلى المنزل.

8- لا تخزن مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار بجنب منزلك.

9- اقتناء أجهزة الإطفاء المناسبة ووضعها في أماكن مناسبة أو وضع صهاريج مياه حول المنزل لاستعمالها في الحالات الطارئة فقط.

10- يجب أن تكون وأفراد عائلتك على دراية بأماكن تواجد مصادر المياه الطبيعية والتوجه اليها اذا تم محاصرتكم من قبل النيران .

■ ما يجب فعله في حال مشاهدة حريق أو دخان يتصاعد:

1- الابلاغ والاتصال هاتفيا مباشرة برجال الحماية المدنية على الرقام 14 أو 1021 أو أي هيئة من شأنها تقديم المساعدة واعطاء معلومات واضحة عن:

●مكانك ونقطة تواجدك

●مكان الحريق بدقة، واتجاهه.

● عدد الاشخاص أو السكان الموجودين حولك اذا أمكن .

■ في حالة كان الحريق يتجه نحو منزلك يجب عليك:

1- الالتزام بالهدوء اخطار من حولك

2- تبليل المنطقة الفاصلة والتخلص من المواد القابلة للاشتعال.

3- غلق النوافد والأبواب لتجنب دخول الجمر المتطاير وتبليل الأبواب والنوافد الخشبية إن أمكن

4- غلق أجهزة الغاز

5- فتح الممرات المؤدية إلى منزلك لتسهيل دخول شاحنات الاطفاء أو تمكينك من الهرب.

6- تشغيل أنابيب الري.

7- اشعال الأنوار خارج المنزل أو استعمال المصابيح اليدوية لتسهيل على رجال الاطفاء رؤيتك.

■ في حال وصل الحريق الى منزلك:

1- قم بوضع قطعة قماش مبللة على أنفك وفمك لتصفية الهواء وتجنب الاختناق بالدخان

2- لا تترك منزلك إلا في حال كان هروبك آمن في الخارج.

3- إن لم تستطع الهرب حاول الاحتماء داخل مكان لا يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مبني من الخرسانة مثلا.

■ اذا تعذر عليك الهرب وبقيت داخل المنزل:

1- يجب عليك اغلاق كل الأبواب والنوافد باحكام وسد جميع الفتحات بأقمشة مبللة مع نزع الستائر أو تبليلها.

2- إملئ حوض الحمام وادخل بداخه واترك الماء يسيل.

3-ابقي جهاز الراديو مشتعلا لسماع الأخبار واتبع الارشادات

■ عند اخماد الحريق

1- اخرج من المنزل و توجه إلى مكان آمن

2- عند التوجه إلى مكان آمن يجب عكس اتجاه الحريق.