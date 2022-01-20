هذه الإنشغالات التي طرحها مكتتبو عدل على لجنة السكن بالبرلمان

استمعت لجنة الإسكان والتجهيز للمجلس الشعبي الوطني إلى ممثلي جمعيات مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل” والذين طرحوا جملة من الإنشغالات والمطالب.

وحسب بيان للمجلس فإن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على انشغالات المكتتبين، ونقلها للجهات الوصية وإيجاد الحلول الضرورية لها.

وخلال اللقاء، تقدم ممثلو جمعيات المكتتبين بجملة من التحفظات والانشغالات على رأسها “المطالبة بضرورة تحرير عقود البيع بالإيجار، خاصة بعد إكمال دفع المبالغ المستحقة، ورفض تضمين الإشعار بالدفع الشهري مبالغ الأعباء والتكاليف في ظل عدم تحرير عقود نظام الملكية المشتركة”.

كما أكد البيان “رفض المكتتبين للفارق الموجود والذي قارب 100 مليون سنتيم بين الذين تحصلوا على سكناتهم في اجالها والذين تحصلوا عليها بعد 20 سنة من إطلاق برنامجي عدل 2001 و2002” مبرزين في نفس السياق “مشاكل تتعلق بانعدام التهيئة والمدارس والأمن وبعد المسافات”.

ويوجد من جملة الانشغالات كذلك “ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية والمتضمنة إلغاء الأعباء والتكاليف إلى غاية تحرير عقود نظام الملكية المشتركة”.

وعبر ممثلو جمعيات مكتتبي عدل عن رفضهم “عدم تثبيت سعر السكنات المتضمنة في القرار الوزاري الأخير الصادر في 29 سبتمبر 2021 مع عدم اقتناعهم برد الوزير”.

كما تطرق ممثلو مكتتبي عدل إلى تصريح وزير السكن الذي قيم مبلغ السكن بـ 600 مليون سنتيم والذي اعتبره المكتتبون “يتنافى مع الواقع على ضوء التكاليف التي يؤدونها بعد استلام السكنات”.

وفي ذات السياق أجمع المتدخلون على أن الخدمات المقدمة من شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” على مستوى الأحياء أنها “لا ترقى إلى تطلعات السكان مع انعدامها في بعض الأحيان”.

وفي تدخله خال هذا اللقاء، أبرز عضو اللجنة أحمد بن عيسى الإشكالات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لصيغة البيع بالإيجار لاسيما المرسوم التنفيذي 01/105 المعدل والمتمم خاصة المادة 05 منه التي ارتكز عليها القرار الوزاري في تحديد السعر.

واعتبر النائب أن هذا النص يتطلب إعادة النظر فيه من خلال اقتراحين يتعلقان بـ”إضافة فقرة للمادة 05 من المرسوم تتضمن تحميل الخزينة العمومية لفارق السعر بالنسبة للثمن النهائي” وكذا ” تثبيت سعر السكن بشكل واضح بعد إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 01/105 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك”.

أما بخصوص تحرير عقود البيع بالإيجار، أكد بن عيسى “على مشروعية مطالب مكتتبي عدل كونها منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 01/105 المعدل والمتمم لا سيما المادتين 11 و17 بالإضافة إلى القانون 11/04 المتعلق بالترقية العقارية خاصة المادة 61 منه”.

أما عن الأعباء والتكاليف, فقد تم توضيح الأمر على أنه مرتبط بتحرير عقود نظام الملكية المشتركة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 99/14 والذي يحدد جميع التفاصيل المرتبطة بتقديم الخدمات مما يؤكد مشروعية مكتتبي عدل في ذلك, يبرز النائب.

وفي الأخير أكدت اللجنة التزامها بنقل انشغالات المكتتبين إلى الجهات الوصية مع إمكانية قيامها بخرجات استعلامية للأحياء السكنية “عدل” والوقوف على جميع النقائص ومعالجتها مضيفة أن الملاحظات التي تم تسجيلها في الجلسة ستكون بمثابة مرجع خلال الاستماع إلى وزير السكن والعمران والمدينة, حسب البيان.