هذه الاختراعات الـ 6 ابتكرتها نساء ولكنها نسبت إلى رجال!

نشر موقع “براين باريز” في نسخته الأمريكية تقريرا، سلط من خلاله الضوء على 6 اختراعات ابتكرتها نساء ولكنها نسبت إلى رجال.

وبحسب الموقع فإن الكثير من الاكتشافات في مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا التي نعتقد أنها من ابتكار الرجال كانت النساء هن من اكتشفنها ولكنهن تعرضن للقمع في الكثير من الحالات ولم يحصلن على الاعتراف بجهودهن.

1ـ إستير ليدربيرغ.. علم الوراثة الميكروبية

في القرن العشرين، كانت هناك العديد من العقبات أمام المرأة التي تسعى إلى ممارسة مهنة العلوم والتكنولوجيا، لكن إستير ليدربيرغ كانت مصممة على بلوغ هذه الغاية، وكانت لديها إمكانية الوصول إلى المختبرات في جامعة ستانفورد عن طريق زوجها، مما منحها القدرة على إكمال بحثها بشكل أسهل.

واصلت ليدربيرغ أبحاثها لتصبح أول شخص يفصل البكتيريا “لامدا فج” (lambda phage)، وقد اكتشفت هي وزوجها معا الصفائح المتماثلة (علم الوراثة البكتيرية)، وفاز زوجها بجائزة نوبل عن العمل الذي أنجزاه معا، لكن لم يُنسب إليها أي فضل على الإطلاق.

2ـ جوسلين بيل بورنيل.. النجوم النابضة

كانت جوسلين بيل بورنيل -البالغة من العمر 24 عاما- طالبة دراسات عليا في جامعة كامبريدج وباحثة رائدة في مجال الفيزياء الفلكية، وفي عام 1967، حققت اختراقا كبيرا لأنها رأت علامات غريبة في ذبذبات اللاسلكي للتلسكوب.

بعد البحث في هذه العلامات، اكتشفت “البولسار”، الذي كان نجما مدمجا تنبعث منه موجات مشعة من قطبين، ورغم عملها، فإنه لم يتم الاعتراف بجهودها وقدمت جائزة نوبل لأنتوني هيويش ومارتن رايل.

3ـ نساء “إنياك”.. أول كمبيوتر إلكتروني

بما أن الجيش الأمريكي لم يكن قادرا على تجنيد الذكور في قسم الهندسة التابع له في بداية الحرب العالمية الثانية، اضطر إلى تجنيد النساء، وقام بتدريب 6 منهن، وهن كاثلين ماكنالتي، وفرانسيس بيلاس، وبيتي جان جينينغز، وروث ليخترمان، وإليزابيث سنايدر، ومارين ويسوف.

وعملت أولك النسوة على جهاز كمبيوتر ضخم “إنياك” (ENIAC) الذي تم إنشاؤه للعمل بالتزامن مع وقوع الحرب.

خلال مهمتهن، عملن على تحسين الجهاز للعمل بشكل أفضل بكثير من وظيفته الأولية، ومع تضخم التغطية الإعلامية، فقد نسب الفضل إلى المهندسين الذكور فقط، وهم بريسبر، وإيكرت، وماوتشولي.

4ـ نيتي ستيفنز.. كروموسومات جنس الجنين

اكتشفت نيتي ستيفز -في الواقع- أن الفرق في حجم الكروموسوم العشرين هو العامل المحدد لجنس الجنين.

كانت نيتي هي المكتشفة الأولى لهذه الحقيقة، ولكن نُسب الفضل في ذلك لزميلها ومعلمها إدموند بيتشر ويلسون بدلا منها.

5ـ ماري أندرسون.. ماسحات الزجاج الأمامي للسيارة

عام 1902، جاءت ماري أندرسون بفكرة ماسحات الزجاج الأمامي للسيارة بعد أن لاحظت أن السيارات في نيويورك تواجه صعوبة في الرؤية بسبب الثلوج المتراكمة على الزجاج الأمامي.

وحصلت ماري على براءة اختراع للفكرة، لكنها لم تتمكن من العثور على مصنع يدعمها بتصنيع منتج ضخم من اختراعها.

بعد انتهاء مدة براءة اختراعها، قام روبرت كيرنس بتصنيع شفرات المساحات الخاصة بها، فنُسب إليه الفضل في الاختراع.

6ـ إليزابيث ماغي.. لعبة “مونوبولي”

كانت لعبة “مونوبولي” من إبداع إليزابيث ماغي عام 1903، ونالت براءة اختراعها عام 1904، ولكن لم يكن هناك مصنع على استعداد لتصنيعها، بل وصفت اللعبة بأنها معقدة وسخيفة.

بعد 30 عاما، لعب تشارلز دارو اللعبة، فأحبها، وأخذ الفكرة إلى شركة “باركر براذرز”، فأنتجتها الشركة بحجم كبير، وصدرت اللعبة تحت اسم جديد هو “مونوبولي”، واعتُبر دارو مخترعا لهذه اللعبة التي لم يخترعها هو حقيقة.