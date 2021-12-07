هذه التعديلات المحتملة على دفتر شروط استيراد السيارات

عودة العلامات الأجنبية للنشاط وتحرير تمثيل العلامات

أكدت مصادر من تكتل وكلاء السيارات “للشروق”، أن تعليمات الرئيس بخصوص تسريع إعلان الوكلاء الذين تحصلوا على الموافقات، جاء بعد تمكن ستة وكلاء من أصل ثمانية من تمرير ملفاتهم والموافقة عليها من طرف لجنة الطعون، “التي أكدت بعد دراستها والتحقيق فيها استحقاق الوكلاء للاعتمادات النهائية للاستيراد، والتي تنتظر مصادقة الوزير فقط، بعد استجابتهم لجميع التحفظات وهذا ما سيجعلهم يتحصلون على الضوء الأخضر للاستيراد مباشرة بعد تعديل دفتر الشروط”.

الكشف عن أسماء ستة وكلاء مباشرة بعد التعديل

وبخصوص التعديلات المتوقع إدراجها على دفتر شروط استيراد السيارات، التي أمر بها رئيس الجمهورية بشكل فوري، تقول مصادرنا بتعديل المادة الثالثة والرابعة من دفتر الشروط، “التي يعتقد أنها مخالفة لتوصيات المنظمة الدولية للتجارة، والتي أثارت تحفظات العلامات الكبرى لصناعة السيارات التي سبق لها النشاط بالسوق الجزائرية، وأسقطها دفتر الشروط، الذي يمنع في مادته الثالثة الشركات الأجنبية من ممارسة نشاط استيراد السيارات، وحصر العملية في الجزائريين المقيمين فقط”.

التعديل الجديد حسب المصادر سيمكن الشركات الأجنبية من العودة لنشاط استيراد السيارات، “خاصة وأن هذه الشركات تابعة لمجموعات عالمية على غرار رونو وبيجو وسيتروين وشيفرولي وتويوتا…، وتفضل هذه العلامات الاستيراد والتسويق بنفسها، ورفضت تمثيلها من طرف جزائريين وهو ما جعل دفتر الشروط الحالي يقصيها من ممارسة نشاط الاستيراد، ولكن مع التعديل الجديد ستعود هذه العلامات للنشاط من جديد في السوق الجزائرية من خلال الاستيراد والتسويق وضمان خدمات ما بعد البيع”.

وبالنسبة للتعديل الثاني في دفتر شروط استيراد السيارات، يخص حسب مصادرنا المادة الرابعة التي تمنع الوكلاء من استيراد أكثر من علامتين، “وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نشاط الوكلاء ويقيد المنافسة، خاصة وأن العلامات الكبرى لصناعة السيارات شكلت تحالفات دولية تضم عددا كبيرا من العلامات على غرار الاندماج الأخير بين مجموعتي “بي اس آ” الفرنسية وفيات كرايسلر الأمريكية، لتشكيل رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم، والتي تضم أزيد من 14 علامة، بالإضافة إلى تحالف رونو ونيسان وميتسوبيشي وداسيا الذي يمثل أيضا أزيد من ثماني علامات، واليوم بات الوكلاء يمثلون المجموعات وليس العلامات، فبمجرد أن ينال الوكيل ثقة المجموعة يمكنه حسب قواعد التجارة العالمية استيراد جميع العلامات التابعة لهذه المجموعة على غرار مجموعة “فولكس فاجن” التي كانت تضم أيضا علامات “سيات “و”سكودا” و”أودي” والتي كانت تستورد إلى الجزائر من طرف شركة “سوفاك” قبل فسخ العقد مؤخرا..

التعديلات الجديدة لدفتر شروط استيراد السيارات، ستمكن من تجاوز النقائص التي سجلت في التعديلات الأخيرة التي قام بها كل وزيري الصناعة السابقين فرحات آيت علي ومحمد باشا، وستساهم في خلق منافسة قوية في استيراد السيارات وتكسير الأسعار وإنعاش السوق بتحرير تمثيل مختلف العلامات الأجنبية .