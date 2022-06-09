هذه التماسات وكيل الجمهورية في حق المتورطين في قضية النصب على الطلبة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتورطين في قضية النصب على الطلبة.

وجاءت التماسات وكيل الجمهورية كمايلي:

1-رزاقي أسامة صاحب شركة ” future gate” التماس عقوبة 8 سنوات حبساً و5 مليون غرامة نافذة .

2-جبالي لينة سكرتيرة بشركة future gate” التماس عقوبة عامين حبسًا نافذا ومليون غرامة نافذة .

3-بن عابد رانية موظفة بشركة المتهم الرئيسي التماس عقوبة عامين حبساً نافذا ومليون غرامة نافذة

4-عمارة سعاد نائب برلمانية سابقة ووالدة المتهم الرئيسي، التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ.

5-طيبي نجاة موظفة في شركة future gate التماس عقوبة عامين حبساً نافذا ومليون غرامة نافذة

6-لزول نوميديا مؤثرة وفنانة التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة.

7-بوجملين فاروق المدعو ريفكا التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة

8-محمد أبركان المدعو ستانلي التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة.

9-راشدي يانيس مناجير نوميديا التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة

10-حاجي زكرياء مناجير ايناس عبدلي مؤثرة التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة

11-شوشان عبد الرحمن مناجير ستانلي، التماس عقوبة عام حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة.

هذا ما قاله “المؤثرون” خلال محاكمتهم في قضية النصب على الطلبة

واصل قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء عملية استجواب المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة مساء الخميس، بسماع أقوال كل من المدعوة “نوميديا لزول” والمدعو “فاروق بوجملين” الملقب “ريفكا”، حيث تمسك خلالها المتهمان بإنكار الوقائع التي نسبت لهما.

وصرحت المدعوة “نوميديا “، بتأثر شديد أنها لا ناقة لها ولا جمل بخصوص قضية النصب على الطلبة، وتحسرت كيف يزج بها داخل السجن ولمدة تجاوزت خمسة أشهر، دون أن تقترف أي جرم.

واستعرضت المتهمة تفاصيل عملية إبرام عقود الإشهار مع الشركة، تضيف المتهمة” لحد الآن لا أعلم سبب وجودي بالسجن والتهم بالنصب مع شخص لا اعرفه.. اطلب منه المال دون أن اعرفه، وان ابتزه دون أن اعرفه”

وتابعت قائلة: “لا اعلم ماذا أفعل عمل المؤثر غير مؤطر وغير قانوني في بلادنا… ظنوا أني أخذت الملايير وتحول الملف إلى “قضية نوميديا لزول”.

بعد تأجيل لـ3 مرات.. انطلاق محاكمة المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

باشرت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الخميس، عملية استجواب المتهمين في ملف الإحتيال على الطلبة، وسط حضور قوي لوجوه فنية معروفة ومؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الجلسة العلنية بسماع المتهمة الرئيسية المدعو “ع.سعادة” والتي عرفت الجلسات السابقة عدة تأجيلات بسبب تدهور حالتها الصحية، وأشارت المتهمة إلى أن عملية توقيفها، كانت خلال زيارة ابنها المتواجد تحت النظر في اطار التحقيق، وفندت المتهمة أن يكون ابنها محتال أو نصاب.

إلى جانب ذلك استمع قاضي الجلسة لأقوال المتهم الرئيسي “ر.أسامة” صاحب شركة VYKLYK.DZ”،futur gate، ان الشركة الوهمية روجت لها بعض وسائل الإعلام الوطنية، بعدما قامت المؤثرة” نهلة تيفي” بلايف، مع “مولود علوش” والذي له علاقة مع معارضين بالخارج، وصرح أن شركته لم تروج أبدا للنصب على للطلبة.

وفي 27 ماي 2022، شهدت قاعة المحاكمات بالدار البيضاء في العاصمة، جلسة استثنائية، خلال مثول المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة أمام قاضي محكمة الجنح، أين سجل عدد من الفنانين والفنانات حضورهم منذ ساعات الصباح الأولى، مرفقين بعائلات المتهمين، قبل أن تهتز القاعة على وقع التصفيق والزغاريد بعد إعلان القاضي تأجيل القضية للمرة الثالثة.

الملف الذي أحدث ضجة كبيرة منذ أشهر بمواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال تأثيراته قوية على الوسط الفني لتورط عدة وجوه معروفة في قضية الحال، الذين تلقوا المساندة والدعم المعنوي من زملاء وزميلات لهم تواجدوا أمس الأول بقاعة المحاكمة لمؤازرتهم، على غرار بطلة مسلسل بابور اللوح، الفنانة “سهيلة معلم” والممثلة” مينة لشطر” المعروفة بدور”طيموشة”، إلى جانب الممثلة مروة بوشوشة والممثل أحمد زيتوني بطل سلسلة عاشور العاشر و”الأمير لقمان” وآخرين. واكتظت القاعة أول أمس بحضور قوي لأصدقاء وزملاء المدعوة “نوميديا لزول” ومن معها، الذين ذرفوا الدموع بعد اقتياد المتهمين إلى المكان المخصص للمساجين، ومحاولة التواصل وتبادل التحية معهم لرفع معنوياتهم التي كانت منهارة، تلتها فوضى عارمة ببهو المحكمة وبكاء هستيري للفنانات وأفراد عائلات المتهمين..

بالمقابل، تقرر تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، البالغ عددهم 13 شخصا، إلى الأسبوع المقبل وللمرة الثالثة، بسبب غياب المتهمة “ع. سعاد”، نظرا إلى تدهور حالتها الصحية، وقد طالب الدفاع بتعيين خبير لفحصها للتأكد من استعدادها للمحاكمة، فيما تم رفض جميع طلبات الإفراج المقدمة من طرف المحامين.

وسيستمع القاضي بتاريخ 9 جوان المقبل إلى كل من المدعوة “نوميديا لزول” و”فاروق. ب” المعروف بـ”ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي” الذين ظهرت عليهم علامات الإرهاق والتوتر، كما سيتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف، صاحب الشركة الوهمية “فيوتر ڨايت”، المدعو “أسامة. ر”، ووالدته البرلمانية السابقة، المسماة “ع. سعاد”، وكذا شقيقه “ر. سيف الدين”، ومساعدته “ج. ليلى”، إلى جانب متهمين آخرين، وتعلق الأمر بالمسماة “ط. نجاة”، “ف. يانيس”، “ح. زكريا”، “ت. نسيم”، “ش. هشام”، “ب. محمد أمين”، “ب. ع. رانية”.