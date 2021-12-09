هذه التماسات وكيل الجمهورية في قضية والي عين الدفلى السابق

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب المالي والإقتصادي بمحكمة عبان رمضان، توقيع عقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق كل من:

بن يوسف عزيز: والي ولاية عين الدفلى السابق

عشي كورشي: مدير الصناعة

عبادة موسي: مدير التعمير و الهندسة المعمارية سابقا

فيلون صلاح الدين: مدير أملاك الدولة لولاية عين الدفلى

حداد سعيد : رجل أعمال

فراج موسى: رئيس بلدية خميس مليانة، عن تهمة تبديد أمول عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص أخر، والمشاركة في التبديد، إساءة إستغلال الوظيفة، التحريض على استعمال النفوذ والبناء بدون رخصة.

فيما إلتمس الوكيل بعد مرافعته لصالح الحق العام بتغريم الشركة المتهمة utrhb شركة علي حداد بصفتها شخص معنوي بمبلغ مالي قيمته 5 ملايين دج مع المصادرة.