هذه التهم تلاحق قيامة أرطغرل وقيامة عثمان.. وصاحب المسلسلين يرد!
يواجه المسلسلان الشهيران قيامة أرطغرل وقيامة عثمان انتقادات حادة وتهما بتوجيه رسائل سياسية مبطنة، بالرغم من تحقيقهما نجاحا باهرا، وتخطي عدد المشاهدات عتبة الـ 3 مليار.
ومع تزايد التهم على العملين الذين أثرا في المشاهدين بإحيائهما لعبق الماضي وفتح نوافذ التاريخ على قصص الغزاة والفاتحين، خرج صاحبهما للرد والتوضيح، خاصة بعد ربطهما بدعم حزب العدالة والتنمية والدولة العثمانية.
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@ قيامة ارطغرل أم قيامة اردوغان؟
قيامة اردوغان أم قيامة ارطغرل ؟ pic.twitter.com/LpNfK5AD5p
— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) December 1, 2018
وظهر “محمد بوزداغ” كاتب ومنتج ومؤلف مسلسلي قيامة أرطغرل وقيامة عثمان وغيرهما من المسلسلات والأفلام التاريخية على برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة يقول: “أن قيامة أرطغرل وقيامة عثمان لم يمولا من قبل حزب العدالة والتنمية التركي أو أي حزب سياسي آخر، ولا يحملان أي رقابة أو توجيه سياسي لأحداثهما”.
المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء يقول إن أردوغان يستخدم الأعمال الفنية مثل “قيامة أرطغرل” كوسيلة ناعمة لبسط النفوذ التركي التوسعي بالشرق الأوسط #مسلسل ارطغرل ناجع ولا عزاء للمعرعريين#فالتموتوا بغيظكم pic.twitter.com/SZHLILQllt
— نور صبري (@Noor_sabri2019) February 9, 2020
في ذات السياق أشار إلى أن المسلسل التاريخي لا يهدف إلى تعليم التاريخ، بالقدر الذي يسعى فيه إلى فتح نافذة تاريخية والتركيز عليها، وأنه من غير المنطقي أن تكون قصة المسلسل في القرن الـ 13 ولها رسائل سياسية.
عن سبب إخراج المسلسلين أكد بأنه أراد أن ينقل للمشاهدين والمسلمين وكل الناس في العالم قصة القيامة التي كانت من أقوى الدول في العالم التي شهدها التاريخ المعاصر، والتي تأسست على يد قبيلة الكاي التركمانية وهي قبيلة صغيرة مأواها الخيام والأرياف لكنها تمتلك قوة إيمان وشجاعة وصبر وثبات مما جعلها تنجح في التصدي للأعداء من كافة القوى العظمى.
وبين أنه أنهى دراسة التاريخ في الجامعة وكان طموحاً من أجل إحياء آثار تاريخ العالم الإسلامي ونقلها إلى المشاهدين حول العالم، لافتا إلى أنه لاحظ وجود تشابه في الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي في الوقت الحالي، مع ظروف قيامة أرطغرل وتأسيس الدول العثمانية، من حيث تكالب القوى العالمية عليها، وانشغال المسلمين بالاقتتال الداخلي فيما بينهم.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار موقع تصوير مسلسل قيامة أرطغرل أكثر من مرة، وهو ما دفع بعض الأطراف من المعارضين لتوجيه أصابع الاتهام للعمل.
بطل #قيامة_أرطغرل: شعرنا بفخر عندما زارنا #أردوغان في موقع التصوير وأخبرنا أنه يشاهد المسلسل pic.twitter.com/6JjRehrK8c
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2018
وقال بوزداغ في هذا الشأن أن أردوغان زار موقع تصوير قيامة أرطغرل لأنه معجب به، كما فعل عدة رؤساء مسلمين وعرب والكثير من الرموز حول العالم، فهل جميعهم مولوا المسلسلين.