هذه الجهات المؤهلة للحسم في معادلة شهادات التوظيف

المديرية العامة للوظيفة العمومية توضّح:

حدّدت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، كيفيات التأشير على مشاريع القوائم الاسمية الخاصة بالموظفين والأعوان المتعاقدين، فيما ضبطت المديرية العامة للوظيفة العمومية آلية المعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات عند التوظيف.

وأكد المدير العامة للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، في مراسلة بتاريخ 23 أوت الماضي، بخصوص المعادلات الإدارية، بعث بها إلى مفتشي الوظيفة العمومية: “تتلقى مصالحنا المركزية والمحلية، وبصفة مستمرة، طلبات ترد إليها من مترشحين لمسابقات الالتحاق بالوظيفة العمومية، أو من قبل المؤسسات أو الإدارات العمومية المنظمة لهذه المسابقات، لمعادلة الشهادات والمؤهلات في التخصصات غير المدرجة في القوانين الأساسية الخاصة أو في القرارات الوزارية المشتركة، المحدّدة للتخصصات المطلوبة للالتحاق بالرتب المعنية بالمسابقة”.

وأوضحت الوثيقة، أنه “ضمانا للتطبيق السليم والمنسجم للتنظيم، يجب التقيّد، عند منح المعادلات الإدارية، بقائمة الشهادات والتخصصات المذكورة، في القوانين الأساسية الخاصة أو القرارات الوزارية المشتركة”، وتابعت المراسلة “فيما يخص التخصصات غير المذكورة في القوانين الأساسية الخاصة أو القرارات الوزارية المشتركة، فإن دراسة مدى ملاءمتها مع تلك المحدّدة في النصوص التنظيمية سالفة الذكر، من صلاحيات الإدارة الوصية على المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة المعنية”.

فيما أوضحت مراسلة بعث بها المدير العام للميزانية، للمديرين الجهويين والمراقبين الماليين، بخصوص الانشغال المتعلق بالتأشير على مشاريع القوائم الاسمية الخاصة بالموظفين والأعوان المتعاقدين الموقوفة عند إقفال السنة المالية، لاسيما فيما يتعلق بكفيات التأشير عليها من طرف المراقب الميزانياتي، وكذا الإمضاء عليها من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري، خاصة مع وجود اختلافات بين مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، أنه يتم التأشير على القوائم من طرف المراقب الميزانياتي بختم التأشير بالرقم والتاريخ والإمضاء الشخصي، على الصفحة الأولى والأخيرة فقط، على أن تحمل كافة الصفحات الأخرى ختم التأشيرة ورقمها وتاريخها.

وبالنسبة للمسؤول المخول لسلطة التعيين والتسيير، فذكر المدير العام للميزانية في مراسلته بتاريخ 10 أوت الماضي، أنه يتم الإمضاء على القوائم الاسمية من طرف المسؤول المخول لسلطة التعيين والتسيير على الصفحة الأولى والأخيرة فقط، على أن تحمل كافة الصفحات الأخرى الخاتم الدائري لمسؤول الإدارة المعنية.