“بلومبرغ” تكشف عن الجهة التي تقود أسعار الذهب للارتفاع

لا يزال مؤشر سعر الذهب في البورصات العالمية يحافظ على مستواه الصعودي، بالرغم من الحركة التصحيحية الأخيرة التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث بلغ سعر الذهب في السوق الفوري عند إغلاق التداول أمس الجمعة 104,13 دولارا للغرام الواحد و 3238 دولارا للأونصة (أوقية)، بارتفاع قدره 156 دولار في ظرف 05 أيام فقط.

وفي دراسة أجرتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، لبيانات إدارة مؤشر “إنتركونتينونتال إكستشانج – ICE Benchmark Administration”، كشفت عن دور المزادات العلنية في تحديد السعر المرجعي للذهب في السوق العالمية، ودور المضاربين في رفع الأسعار وخفضها، من خلال عمليات الشراء والبيع التي يُباشرها كبار المضاربين.

وأكّدت بيانات “ICE” تسجيل طلبات شراء قوية خلال الجولة الأولى من المزاد لنهار الخميس، حيث بلغت 400 ألف و365 أونصة (1 أونصة = 28.349523125 غرام) – بقيمة نحو 1.3 مليار دولار- مقابل أوامر بيع لم تتجاوز 73 ألف و871 أونصة.

وبعد 19 جولة من المزايدة وارتفاع كبير في الأسعار، تساوت الكميات بين جانبي الشراء والبيع عند نحو 360 ألف أونصة لكل منهما بحلول الساعة 3:11 عصراً.

ووفقا للتقرير ذاته، فقد شهدت هذه المزادات موجات شراء كبيرة خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين الكبار، وذلك بسبب مخاوفهم المتزايدة من حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة، وهو ما أدّى حتما إلى كسر حاجز جديد في سعر الذهب وبلوغه 3238 دولار.

إن نظام المزادات اليومية والذي عُرف سابقاً باسم “ذا فيكس – “the fix، كان يُعقد في مكاتب شركة “أن ّأم روتشيلد آند سونز – N M Rothschild & Sons”، وظل هذا النظام الخاص بالمزادات اليومية يحدد الأسعار المرجعية للمعادن الثمينة لأكثر من قرن من الزمن، أما اليوم فأصبح يُدار إلكترونياً.

ومنذ فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي خلال 2022، بسبب الحرب على أوكرانيا، كثفت البنوك المركزية وفي مقدّمتها البنك المركزي الصيني، بشكل ملحوظ عمليات الشراء في سوق الذهب.

ويتوقع المحللون أن تستمر وتيرة الشراء المرتفعة العام الجاري، في ظل الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترمب، والتي تدفع العديد من الدول إلى مواصلة مساعيها لتنويع احتياطياتها.