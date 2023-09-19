هذه الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية الثلاثاء

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات في 4 ولايات إلى غاية الساعة الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء.

وأفاد منشور الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن جهود الإطفاء متواصلة على مستوى ولايتي جيجل وباتنة فيما أخمدت حرائق ولايتي بجاية وتيزي وزو نهائيا.

الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية الساعة 15.30

ولاية تيزي وزو

حريق غابة تيزي الجامع بلدية ايفرحونن، أخمد الحريق نهائيا.

ولاية بجاية

حريق غابة عش الباز بلدية بجاية، الحريق أخمد.

ولاية جيجل

حريق غابة مشتى خراشة بلدية العوانة، الحريق متواصل.

ولاية باتنة