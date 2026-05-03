هذه الدولة الخليجية لم تصدر ولا قطرة نفط خلال الشهر الماضي!

كشفت منصة “تانكر تراكرز”، المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، بأن الكويت، وفي سابقة هي الأولى منذ نهاية حرب الخليج الأولى عام 1991، لم تُصدر النفط الخام خلال شهر أفريل الماضي.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية كي أعلنت عدة مرات خلال شهر مارس، عن حالة القوة القاهرة، وهذا بسبب عدم قدرة الناقلات على عبور الخليج نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، التي تلت ضرب إيران من طرف الولايات المتحدة وتل أبيب.

وقالت منصة “تانكر تراكرز”، على منصة “إكس” في منشور: “بلغت صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي صفر برميل، لأول مرة منذ حرب الخليج الأولى”.