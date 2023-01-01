-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هذه الدولة العربية أغلقت حدودها أمام الصينيين  

الشروق أونلاين
  • 426
  • 0
هذه الدولة العربية أغلقت حدودها أمام الصينيين  
أرشيف

فرضت عدة دول عبر العلم قيودا على دخول الصينين لأراضيها لتجنب موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا، و لنفس السبب أعلن المغرب فرض حظر دخول المسافرين القادمين من بكين إلى أراضيه. 

وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، في بيان، أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 3 جانفي الجاري وحتى إشعار آخر.

وإلى جانب المغرب، قررت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا، فرض إبراز نتيجة فحص سلبية على المسافرين القادمين من الصين.

مقالات ذات صلة
وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم

وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم

دولة أوروبية “تحتجّ” على سقوط صاروخ أوكراني على أراضيها

دولة أوروبية “تحتجّ” على سقوط صاروخ أوكراني على أراضيها

دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!

دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!

بالأرقام.. عدد الفلسطينيين يفوق عدد الإسرائيليين “مرّتين”

بالأرقام.. عدد الفلسطينيين يفوق عدد الإسرائيليين “مرّتين”

احتجاجات ووقفات في مدن مغربية ضد التطبيع

احتجاجات ووقفات في مدن مغربية ضد التطبيع

رسميا.. كرواتيا تنضم إلى “شنغن” وتعتمد “اليورو”

رسميا.. كرواتيا تنضم إلى “شنغن” وتعتمد “اليورو”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد