هذه الدولة العربية أغلقت حدودها أمام الصينيين  

فرضت عدة دول عبر العلم قيودا على دخول الصينين لأراضيها لتجنب موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا، و لنفس السبب أعلن المغرب فرض حظر دخول المسافرين القادمين من بكين إلى أراضيه.

وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، في بيان، أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 3 جانفي الجاري وحتى إشعار آخر.

وإلى جانب المغرب، قررت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا، فرض إبراز نتيجة فحص سلبية على المسافرين القادمين من الصين.