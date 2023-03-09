هذه الدولة تدفع أموالا للسياح من أجل زيارتها!

تكافح العديد من الدول لإعادة السياحة إلى عهدها السابق لجائحة كورونا، فبعد إيطاليا وهونغ كونغ انضمت تايوان إلى قائمة المشجعين على السياحة.

وكانت مناطق في هونغ كونغ ومقاطعات في إيطاليا قد بدأت في عرض رحلات مجانية وحتى منازل مجانية للتشجيع على زيارتها وللمساعدة في دعم الاقتصاد.

وتعد تايوان أحدث المنضمين لقائمة الأماكن التي تشجع على تعزيز السياحة.

وتبحث حكومة الدولة الآسيوية مسألة تدشين مبادرة لتوزيع 5 آلاف دولار تايواني جديد (163 دولاراً أمريكيا) على المسافر الواحد، أو 20 ألف دولار (654 دولارا أمريكياً) على مجموعات سياحية.

ومن المقرر أن يستفيد حوالي نصف مليون زائر أجنبي من هذه الخطة، التي تستهدف زيادة عدد السياح إلى 6 ملايين بحلول نهاية العام.

ووفقاً لتشانغ شي تشونغ المدير العام لمكتب السياحة التايواني، فإن الأموال ستُرسل عبر بطاقة سياحية رقمية لضمان أن الأموال تذهب مباشرة إلى السياحة التايوانية.

أما السياح فسيكون بإمكانهم استخدام البطاقات للطعام والإقامة وغيرها من المصاريف المتعلقة بالسفر.

في الوقت نفسه فإن السائح لن يتسلم المبلغ إلا عند وصوله إلى تايوان.

وتركز تايوان على جذب المزيد من السياح من أماكن مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ وأوروبا وأمريكا، لكن ليس من الواضح موعد أو كيفية توزيع تايوان لبطاقات السياحة الرقمية.

واستقبلت تايوان أقل من 900 ألف سائح في 2022 مقابل 11.8 مليون في 2019.