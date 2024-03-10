هذه الدولة تعلن أول أيام رمضان المبارك
أعلنت أستراليا أن يوم الإثنين سيكون المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأكد مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.
وستتحرى اليوم الإثنين كل الدول الإسلامية هلال شهر رمضان المبارك لتعلن عن موعد صيام الشهر الفضيل.
مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024