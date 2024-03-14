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جواهر

هذه الدولة لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات!

جواهر الشروق
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هذه الدولة لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة تتحدث عن دولة يسكنها أكثر من 10 ملايين مسلم، لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات.

وبحسب ما كشفت تقارير إخبارية فإن من أغرب العادات القديمة وغير الطبيعية عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان، هي عادة ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز المائدة.

وأضافت التقارير أن سبب هذه العادة يكمن في تنبيه الرجل لزوجته بقرب موعد الإفطار، والأغرب من ذلك هو أن المرأة الأوغندية تتجاهل إعداده، إذا لم تتلق الضربة على رأسها كل يوم!

وعلق نشطاء على هذه العادة الغريبة بالقول أنها لا تناسب مع الشهر الفضيل، بينما تساءل آخرون كيف تتجاهل المرأة إعداد الإفطار حتى يضطر إلى تذكيرها وموعده ثابت لم يتغير منذ دخول الإسلام إلى أوغندا.

يذكر أنه في أوغندا تحديدا يتساوى الليل والنهار، لوقوعها على خط الاستواء مباشرة، ولهذا يصوم الأوغنديون اثنتي عشرة ساعة.

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