هذه الدولة لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة تتحدث عن دولة يسكنها أكثر من 10 ملايين مسلم، لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات.
وبحسب ما كشفت تقارير إخبارية فإن من أغرب العادات القديمة وغير الطبيعية عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان، هي عادة ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز المائدة.
وأضافت التقارير أن سبب هذه العادة يكمن في تنبيه الرجل لزوجته بقرب موعد الإفطار، والأغرب من ذلك هو أن المرأة الأوغندية تتجاهل إعداده، إذا لم تتلق الضربة على رأسها كل يوم!
من أغرب العادات القديمة في أوغندا هو ضرب الرجل راس زوجته قبل موعد الإفطار لكي تقوم بتجهيزه، و تقوم المرأة بتجاهل أعداد الإفطار حتى تأتيها الضربة 😳! pic.twitter.com/BxtxZLzJAB
— Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 13, 2024
وعلق نشطاء على هذه العادة الغريبة بالقول أنها لا تناسب مع الشهر الفضيل، بينما تساءل آخرون كيف تتجاهل المرأة إعداد الإفطار حتى يضطر إلى تذكيرها وموعده ثابت لم يتغير منذ دخول الإسلام إلى أوغندا.
يذكر أنه في أوغندا تحديدا يتساوى الليل والنهار، لوقوعها على خط الاستواء مباشرة، ولهذا يصوم الأوغنديون اثنتي عشرة ساعة.
عادات غريبة..
يضربون زوجاتهم قبل الإفطار ويأكلون الموز المطبوخ.. ويصومون 12 ساعة دائما
الحلقة الأولى من برنامج #ألوان_رمضان تأتيكم من #أوغندا#عينك_على_العالم #رمضان_كريم #رمضان_2024 #Ramdankareem pic.twitter.com/SxzAydGWSa
— العين الإخبارية (@AlAinNews) March 11, 2024