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هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

الشروق أونلاين
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هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
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ليلة رصد الهلال

تتحرّى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال 1444ه الذي يؤذن بتمام شهر رمضان، وقدوم عيد الفطر، مساء الخميس 20 أفريل.

وأعلنت السلطات الدينية في كلّ من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وهو نفس ما ذهبت إليه الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان، حسب ما رصده مركز الفلك الدولي في الإمارات.

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