هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
تتحرّى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال 1444ه الذي يؤذن بتمام شهر رمضان، وقدوم عيد الفطر، مساء الخميس 20 أفريل.
وأعلنت السلطات الدينية في كلّ من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.
وهو نفس ما ذهبت إليه الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان، حسب ما رصده مركز الفلك الدولي في الإمارات.
عاجل: لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.
وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. pic.twitter.com/EInc93NBIS
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023