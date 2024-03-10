هذه الدول تعلن عن أول أيام رمضان المبارك

بدأت الدول الإسلامية، الأحد، في تحري هلال شهر رمضان معلنة موعد دخول الشهر الفضيل، وفيما إذا سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء.

وكانت أستراليا أول دول أعلنت أن يوم الإثنين سيكون المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

سلطنة بروناي وماليزيا، أعلنتا أيضا أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.

ماليزيا تعلن تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/jnUNdhG7Ic — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

من جانبها، أكدت دولة أندونيسيا أن نتائج جلسة الإثبات في وزارة الشؤون الدينية قد قررت أن الأول من رمضان يصادف يوم الثاني عشر من مارس لعام 2024، ولم يتم رصد الهلال بنجاح في جميع نقاط المراقبة في إندونيسيا.

وستتحرى اليوم الأحد كل الدول الإسلامية هلال شهر رمضان المبارك لتعلن عن موعد صيام الشهر الفضيل.