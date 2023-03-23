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الجزائر

هذه الزيادة المقررة في انتاج الحليب والمواد واسعة الاستهلاك

الشروق أونلاين
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هذه الزيادة المقررة في انتاج الحليب والمواد واسعة الاستهلاك
أرشيف

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أحمد مقراني أن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير لضمان التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتجات الفلاحية والغذائية.

وكشف مقراني لدى نزوله ضيفا على برنامج ” المؤشر” عبر أثير القناة الإذاعية الأولى عن إقرار زيادة استثنائية لهذه الأيام في المواد واسعة الاستهلاك تقدر بـ 1245 طن زيادة على الإنتاج العادي وذلك لتلبية الطلب المتزايد.

وفيما تعلق بمادة الحليب المدعم، أبرز المتحدث ذاته إقرار زيادة جد محسوسة بكمية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب الموجه لصناعة الحليب المدعم على مستوى 124 ملبنة عمومية وخاصة.

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