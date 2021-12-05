هذه الشروط الجديدة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الاثنين
أعلنت سفارة واشنطن لدى الجزائر أنه يتعيّن على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية جواً، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 يشترط إجراؤه 24 ساعة قبل رحلتهم، ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر الجاري.
وأوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أنه ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري، يتعين على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة جواً، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم في ما يخص التلقيح، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 قبل المغادرة تم إجراؤه يوم واحد قبل رحلتهم.
كما أوضحت أنه وعلى سبيل المثال، سيحتاج أي مسافر عنده رحلة إلى الولايات المتحدة في أي وقت يوم الأحد، أن يكون لديه نتيجة تحليل سلبي أجري في أي وقت يوم السبت.
ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمركية زيارة الرابط التالي للحصول على آخر المعلومات في هذا الشأن: https://www.cdc.gov/
إبتداءً من 6 ديسمبر على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة جواً تقديم نتيجة تحليل سلبي لـ COVID قبل المغادرة تم إجراؤه يوم قبل الرحلة. مثلا إذا لديك رحلة إلى أمريكا يوم الأحد يجب أن يكون لديك نتيجة تحليل سلبي أجري يوم السبت. لمعرفة المزيد : https://t.co/q2zFHtznMM https://t.co/UslZzvEnGl
— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) December 5, 2021