هذه الشروط الجديدة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الاثنين

أعلنت سفارة واشنطن لدى الجزائر أنه يتعيّن على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية جواً، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 يشترط إجراؤه 24 ساعة قبل رحلتهم، ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر الجاري.

وأوضحت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أنه ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري، يتعين على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة جواً، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم في ما يخص التلقيح، تقديم نتيجة تحليل سلبي لفيروس كوفيد-19 قبل المغادرة تم إجراؤه يوم واحد قبل رحلتهم.

كما أوضحت أنه وعلى سبيل المثال، سيحتاج أي مسافر عنده رحلة إلى الولايات المتحدة في أي وقت يوم الأحد، أن يكون لديه نتيجة تحليل سلبي أجري في أي وقت يوم السبت.

ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمركية زيارة الرابط التالي للحصول على آخر المعلومات في هذا الشأن: https://www.cdc.gov/