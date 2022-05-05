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الجزائر

هذه الشروط الجديدة لموسم الحج 2022 بالجزائر

الشروق أونلاين
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هذه الشروط الجديدة لموسم الحج 2022 بالجزائر

نشرت مصالح ولاية باتنة الشروط الجديدة الخاصة بموسم الحج لسنة 2022 بعد الإعلان عن عودته من قبل السلطات السعودية التي علّقته لسنتين بسب المخاوف من فيروس كورونا.

وقالت مصالح الولاية في بيان لها أنه تقرر استئناف الاستعدادات لمناسك الحج لهده السنة وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المترشح من بين الفائزين في قرعة الحج لموسم 2020 أو احتياطي 2019.

2- ألا يتجاوز عمره 65 سنة بتاريخ 30 جوان 2022، أي ابتداء من تاريخ 30 جوان  1957.

3- استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد المعتمدة من قبل المنظومة الصحية السعودية.

4- تقديم نتيجة فحص مخبري سلبي PCR لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

5- استخراج جوزا سفر جديد للذين انتهت صلاحية جوازاتهم أو تشارف على الانتهاء.

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