هذه الشهادات معنية بتربص المحاسب المعتمد

27 جويلية آخر أجل للتسجيل

أعلن المجلس الوطني للمحاسبة لدى وزارة المالية، عن فتح باب التسجيل للتربص التنظيمي للمحاسب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 18 جوان إلى غاية 27 جويلية 2023 على الساعة منتصف الليل.

وسيكون التسجيل حصريا عبر موقع www.cnc.dz، على أن يكون التربص متاحا للأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 01-10 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

ويتضمن طلب التسجيل الأولي عبر المنصة الرقمية، استمارة التسجيل الأولي إلى جانب نسخة من الشهادة المؤهلة للتربص وشهادة الميلاد، حيث يتم استدعاء المترشحين المقبولين وفق جدول زمني محدد من أجل إيداع ملف التسجيل النهائي، علما أن نتائج معالجة طلبات التسجيل الأولية ستكون متاحة للمترشحين على نفس الموقع الالكتروني، في حين حدد بيان المجلس الوطني للمحاسبة مدة التربص بـ18 شهرا، والذي يجب أن يجرى على مستوى مكاتب مهنيي المحاسبة المتمتعين بصفة محاسب معتمد مسجل في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين أو خبير محاسب مسجل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين.

وحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر 2022، قائمة الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد على غرار الشهادات الجامعية، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، المتحصل عليها في شعب المحاسبة والمالية والتسيير والتدقيق، منها شهادات ليسانس في العلوم التجارية والمالية تخصص محاسبة أو مالية، أو الاثنين، أو تسيير، بالإضافة إلى ليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة ومالية وإدارة الأعمال وليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص علوم مالية واقتصاد مالي ومالية ونقد وبنوك، إلى جانب شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في المحاسبة والجباية، وكذا ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة تخصص محاسبة وجباية أو محاسبة وتدقيق أو محاسبة ومالية أو مالية المؤسسة، وليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات أو اقتصاد نقدي وبنكي.

وحسب نفس المصدر، يُمكن أن يشارك في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، الحاصلون على إحدى الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها على غرار شهادة تقني سامي في المحاسبة والمالية وتقني سامي في المحاسبة والتسيير، بالإضافة إلى شهادتي التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون مجمعتين.