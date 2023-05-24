هذه الشهادات معنية بمسابقة مهندسي الإحصاء

بعد فتح 1600 منصب بالبلديات

شرعت بلديات الوطن في استقبال ملفات الراغبين بالمشاركة في مسابقة توظيف مهندسي الإحصاء المعلن عنها مؤخرا، وذلك قبل أن يجد العديد من المتخرجين الجامعيين أنفسهم في حيرة من أمرهم جراء عدم تحديد قائمة الشهادات المعنية بهذه المسابقة.

وقصد تنوير أصحاب الشهادات، فقد تصفحت “الشروق” أرشيف إرساليات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بخصوص معادلة بعض الشهادات، أين اتضح إمكانية مشاركة حاملي شهادة الماستر في ميدان العلوم الاقتصادية تسيير وعلوم تجارية فرع الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تخصص مالية وحساب المخاطر، وكذا شهادة الماستر في ميدان علوم الاقتصاد تسيير وعلوم تجارية فرع الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تخصص الاقتصاد التطبيقي والاستشراف، وشهادة الماستر في ميدان العلوم الاقتصادية تسيير وعلوم تجارية فرع الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تخصص واقع الاقتصاد والاستشراف، بالإضافة إلى شهادة مهندس دولة في التخطيط والإحصاء تخصص مالية وحساب المخاطر، في مسابقة الالتحاق برتبة مهندس دولة في الإحصاء.

كما أكدت إرسالية أخرى إمكانية التحاق حاملي شهادة الليسانس في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، شعبة علوم اقتصادية، تخصص اقتصاد، بنفس الرتب الممنوحة لحملة شهادة الليسانس تخصص الإحصائيات، غير أن المسابقة موجهة هذه المرة لمهندسي الدولة فما فوق.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد وافقت على الإجراءات المُقترحة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص عملية توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات قصد تغطية احتياجات المصالح المحلية في رتبتي مهندس دولة في الإحصائيات ومهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.