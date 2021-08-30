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الجزائر

هذه الصفحات الرسمية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عبر مواقع التواصل

الشروق أونلاين
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هذه الصفحات الرسمية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عبر مواقع التواصل

نشرت الوزارة الأولى، الإثنين، الصفحات الرسمية للوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “تحيط مصالح الوزير الأول الرأي العام ووسائل الإعلام علما، أن الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان لا يملك سوى الحسابات الرسمية الموثقة بالشارة الزرقاء على مواقع “فايسبوك”، و”تويتر”، و”انستغرام” المذكورة أدناه”.

وعليه، فإن “أي حسابات أخرى على هذه المنصات الرقمية أو غيرها باسم السيد الوزير الأول تعد استغلالا غير شرعي للاسم والوظيفة، ويضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية”، يضيف المصدر ذاته.

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