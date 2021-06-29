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تداولها ناشطون على مدى سنوات

هذه الصورة ليست لحفيد الممثل المصري يحيى الفخراني

الشروق أونلاين
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هذه الصورة ليست لحفيد الممثل المصري يحيى الفخراني

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى سنوات، صورة للفنان المصري يحيى الفخراني وإلى جانبها صورة لطفل يشبهه، قيل بأنه حفيده.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة “فرانس برس” فإن هذا الادعاء غير دقيق، والصورة  ليست لحفيد الممثل بل لطفل أمريكي معروف في الولايات المتحدة.

يظهر في المنشور المؤلف من صورتين، الممثل المصري يحيى الفخراني على اليسار، وفي الصورة الثانية طفل يجلس ضاحكاً على الأرض، وجاء في التعليق المرافق “الفنان العظيم يحيى الفخراني وحفيده”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل هذه الصورة على مدى سنوات، حاصدة مئات المشاركات على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية من صورة الطفل منشورة على إنستغرام منذ سنوات.

ونشر حساب يحمل اسم “لاندون لي” الصورة في العام 2016 مرفقة بتعليق ترجمته إلى العربية “اليوم الأخير عند أجدادي. سنعود إلى المنزل. لقد استمتعنا كثيراً هناك”، مع وسم BabyLandonLee (الطفل لاندون لي) وamericasbaby (أطفال أميركا).

والطفل لاندون لي هو عارض أزياء وممثل بحسب ما تُعرّف عنه هذه الصفحة التي تنشر صوره.

إلى ذلك، كتبت مواقع إخباريةعدّة في الولايات المتحدة، أخباراً عن الطفل لاندون للشبه الكبير بينه وبين لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري، ما رفع عدد متابعيه على مواقع التواصل وزاد من شهرته.

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التعليقات
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  • خليفة

    عجبا لامر رواد الانترنت من العرب ،و الذين صاروا يهتمون كثيرا بنشر التفاهات ،و نشر اشياء مغلوطة و يتفاعلون معها على انها هي الحقيقة ،و هذا جهل ما بعده جهل ،فعوض ان يستغل هؤلاء الانترنت في اشياء مفيدة تراهم ينشرون التفاهات،و يتشاركونها بينهم و كانها علما او اكتشافا جديدا ،متى نعود الى رشدنا و نستغل الانترنت فيما هو مفيد للفرد و المجتمع؟

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