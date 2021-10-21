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حقيقة صورة الشاب المتهم بسرقة هاتف صحفي مصريّ أثناء بثّ مباشر

الشروق أونلاين
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حقيقة صورة الشاب المتهم بسرقة هاتف صحفي مصريّ أثناء بثّ مباشر

ظهرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة قيل إنها تُظهر القبض على شاب سرق هاتفاً لمراسل صحافي شمال القاهرة أثناء بثّ مباشر الثلاثاء. صحيح أن هذا الشاب قد أوقف سريعاً بعدما كشف البثّ المباشر من هاتف المراسل وجهه من دون أن ينتبه، لكن الصورة المتداولة ليست له، بل لشاب آخر أوقف العام الماضي.

يظهر في الصورة شاب يرتدي قميصاً أسود، مقيّد بحبل إلى عمود في شارع.

وجاء في التعليقات المرافقة “الأهالي تتمكّن من القبض على سارق هاتف مراسل اليوم السابع (..) قبل تسليمه للحكومة”.

صورة ملتقطة من الشاشة في 20 أكتوبر 2021 من موقع فيسبوك

ظهر هذا المنشور بعد ساعات على سرقة شاب يركب درّاجة ناريّة هاتف مراسل صحيفة “اليوم السابع” المصرّيّة أثناء بثّه من هاتفه مباشرة من محافظة القليوبية شمال القاهرة الثلاثاء.

ومن سوء حظّ السارق أن الهاتف كان يبثّ مباشرة حين خطفه من يد المراسل، فظهر وجهه جلياً لكلّ من كان يتابع البثّ المباشر. وسرعان ما أوقفته السلطات.

الصورة المتداولة ليست صورته

لكن الشاب الظاهر في الصورة ليس من سرق الهاتف، ولا يوجد تشابه في الملامح بينهما.

وقد نشرت وزارة الداخلية صورته بعد توقيفه، ويبدو في هذه الصورة أنه كان ما زال يرتدي القميص الأسود الذي ظهر فيه حين خطف الهاتف، وهو قميص مختلف أيضاً عن ذاك الذي يرتديه الشاب في المنشورات المتداولة.

من يظهر في الصورة إذاً؟

أرشد التفتيش عن الصورة المتداولة باستخدام محرّكات البحث، أنها منشورة على مواقع مؤسسات إعلامية مصريّة في العام 2020.

وبحسب المواقع الناشرة، تُظهر الصورة شاباً أوقفه سكان قرية تابعة أيضاً لمحافظة القليوبية العام الماضي أثناء سرقته دراجة ناريّة، ثم سلّموه للشرطة.

صورة نشرها موقع “الوطن” المصري في 8 ديسمبر 2020

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