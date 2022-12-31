هذه الصور التي توثق آخر لحظات الأسطورة بيليه مزيفة

بعد ساعات على الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم بيليه، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور قيل إنها لظهوره الأخير قبل وفاته في المستشفى.

ضمّت المنشورات أربع صور ادّعى ناشروها جميعها أنّها “للظهور الأخير لعراب كرة القدم البرازيليّ بيليه”.

حصدت المنشورات مئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ بدء انتشارها بعد ساعات على إعلان وفاة بيليه، المهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم كرة القدم، عن 82 عاماً، بعد أن خسر معركته الأخيرة مع سرطان القولون المُكتشف في سبتمبر 2021 خلال فحوص روتينية.

اختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

صور قديمة

إلا أنّ الصور جميعها لا تصوّر بيليه في ظهوره الأخير من المستشفى حيث كان يعالج.

فالصورة الأولى التي يظهر فيها بيليه حاملاً بالوناً أزرق، نشرت عبر حسابه الرسمي على إنستغرام في 24 سبتمبر 2021، مرفقة بتعليق شكر فيه الطاقم الطبيّ الذي يعتني به.

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الصورة الثانية، التي يبدو فيها مبتسماً وهو يرفع قبضته، نشرت أيضاً عبر حسابه على إنستغرام في التاسع من ديسمبر 2021 وهو يطلع فيها متابعيه عن حالته الصحيّة وعن خضوعه لآخر جلسة علاج عام 2021. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pelé (@pele) أما الصورة الثالثة فقد نشرتها ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، عبر صفحتها على إنستغرام في سبتمبر 2021. والصورة الرابعة أيضاً منشورة على حساب ابنة بيليه في سبتمبر 2021.