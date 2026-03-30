هذه الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

تسببت الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات القليلة الماضية في قطع عدة طرق بعدد بسبب تراكم الثلوج.

وحسب ما أفادت به اليوم الاثنين مصالح الدرك الوطني، فقد تسبب تراكم الثلوج على مستوى ولاية تيزي وزو في قطع الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية إفرحونن، وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي.

كما تسببت الثلوج في قطع الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى منطقة تيزي نيكولان، بلدية إيبودرارن، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة ببلدية إليلتن.

وبولاية البويرة، سجلت مصالح الدرك الوطني غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، وذلك على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال ببلدية الصحاريج، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار، بلدية بشلول، وتيكجدة ببلدية الأسنام.

أما على مستوى ولاية الجلفة فيبقى الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين بلديتي بن يعقوب والشارف مغلقا على مستوى منطقة القطية ببلدية الشارف.

ونفس الوضعية بولاية البيض على مستوى الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض والأغواط بالضبط قبل محول بلدية استيتن.

وفي السياق ذاته، نبهت ذات المصالح السائقين إلى أن بعض الطرقات تشهد صعوبة في السير بسبب التقلبات الجوية، داعين مستعملي الطريق إلى “توخي الحيطة والحذر وعدم السير بهذه الطرق إلا في حالة الضرورة”.