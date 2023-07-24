هذه الطرقات المغلقة جراء حرائق الغابات

تسببت حرائق الغابات التي تشهدها لحد الساعة، العديد من الولايات، في غلق بعض الطرقات الوطنية والولائية بكل من ولايتي بجاية وجيجل.

وحسب آخر تحديث للصفحة التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية “طريقي” فإن الطرق المغلقة بفعل الحرائق هي:

1- بجاية

الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية بالضبط على مستوى بلدية مالبو.

الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، بالضبط على مستوى بلدية توجة

2- جيجل