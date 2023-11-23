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بينهم 26 شخصا من جنسية مغربية..

تفكيك شبكات إجرامية دولية في تنظيم رحلات الإبحار السري بوهران (فيديو)

الشروق أونلاين
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تفكيك شبكات إجرامية دولية في تنظيم رحلات الإبحار السري بوهران (فيديو)

وضعت مصالح الدرك الوطني بوهران، خلال أسبوع، حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران بينهم 26 شخصا من جنسية مغربية. 

وكشف الرائد يحياوي منور، أنّ “العملية مكنت من توقيف 111 شخصا من بينهم 45 مُدبرا و26 شخصا من جنسية مغربية وكذا حجز 8 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام”.

كما مكنت العملية أيضا من:

  • حجز 8 مركبات تستعمل في عملية التنقل.
  • 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لترا.
  • ضبط مبلغ مالي قدر بـ 497 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 3290 أورو.
  • جوازات سفر وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم:

  • جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية.
  • جناية تبييض الأموال.
  • جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.
  • جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
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