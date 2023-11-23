تفكيك شبكات إجرامية دولية في تنظيم رحلات الإبحار السري بوهران (فيديو)

بينهم 26 شخصا من جنسية مغربية..

وضعت مصالح الدرك الوطني بوهران، خلال أسبوع، حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران بينهم 26 شخصا من جنسية مغربية.

وكشف الرائد يحياوي منور، أنّ “العملية مكنت من توقيف 111 شخصا من بينهم 45 مُدبرا و26 شخصا من جنسية مغربية وكذا حجز 8 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام”.

كما مكنت العملية أيضا من:

حجز 8 مركبات تستعمل في عملية التنقل.

42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لترا.

ضبط مبلغ مالي قدر بـ 497 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 3290 أورو.

جوازات سفر وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم: