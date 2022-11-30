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الجزائر

هذه الطرق المغلقة جراء الاضطراب الجوي الأخير

الشروق أونلاين
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هذه الطرق المغلقة جراء الاضطراب الجوي الأخير
ح.م

تسبب الاضطراب الجوي الذي شهدته العديد من الولايات خاصة الشمالية الوسطى والشرقية في الساعات الماضية، بغلق بعض الطرقات.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن قامت الطرقات المغلقة جراء انجراف التربة وكذا تساقط الثلوج.

1-البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- تيزي وزو:

الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين ذراع بن خدة وبوغني بالضبط على مستوى الجسر الأسود بلدية تيرمتين، مغلق بسبب إنجراف التربة.

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