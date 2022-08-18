-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استمرار موجة الحر عبر هذه الولايات
الجزائر

هذه الطرق المغلقة نتيجة حرائق الغابات

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
هذه الطرق المغلقة نتيجة حرائق الغابات

كشف مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة نتيجة حرائق الغابات التي تشهدها بعض الولايات الشرقية.

ونشرت الصفحة التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية “طريقي” قائمة الطرق المغلقة في وجه حركة السير:

1- الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي قالمة و تبسة مرورا على ولاية سوق أهراس.

2- الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين قالمة و الحدود التونسية

3-  تحويل حركة المرور نحو مدينة مداوروش باتجاه الطريق الوطني رقم 81أ.

هذا وطلبت مصالح الدرك من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وإن أمكن تجنب السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركب .

مقالات ذات صلة
إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي”.. وزير الاتصال يوضح

إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي”.. وزير الاتصال يوضح

حصة بساعة ونصف أسبوعيا للإنجليزية

حصة بساعة ونصف أسبوعيا للإنجليزية

كورونا في الجزائر: تسـجيل 92 إصابة جديدة

كورونا في الجزائر: تسـجيل 92 إصابة جديدة

الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في ندوة للأمن الدولي بموسكو

الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في ندوة للأمن الدولي بموسكو

فقيه العرش يتطاول على الجزائر

فقيه العرش يتطاول على الجزائر

جسور قسنطينة لم تنظف منذ 11 سنة

جسور قسنطينة لم تنظف منذ 11 سنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد