هذه الطرق المغلقة نتيجة حرائق الغابات

كشف مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة نتيجة حرائق الغابات التي تشهدها بعض الولايات الشرقية.

ونشرت الصفحة التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية “طريقي” قائمة الطرق المغلقة في وجه حركة السير:

1- الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي قالمة و تبسة مرورا على ولاية سوق أهراس.

2- الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين قالمة و الحدود التونسية

3- تحويل حركة المرور نحو مدينة مداوروش باتجاه الطريق الوطني رقم 81أ.

هذا وطلبت مصالح الدرك من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وإن أمكن تجنب السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركب .